Kijk dan! De anti-Baudet-experts in hun eigen woorden: geen bewijs voor banden tussen Kremlin en Baudet

Er is veel ophef en poeha gemaakt rondom de Zembla-uitzending van gisteren, waarin FVD-voorman Thierry Baudet wordt gelinkt aan Moskou. Maar wie tussen de regels doorleest, ziet eigenlijk dat het een hoop gebakken lucht is. Dat wil zeggen: zelfs de door de BNNVARA opgetrommelde experts moeten toegeven: er is geen bewijs dat Thierry Baudet een ‘puppet’ van het Kremlin is, danwel geld heeft ontvangen uit Russische bronnen.

Daar was-ie dan, gisteren. De langverwachte Zembla-documentaire over Thierry Baudet en zijn vermeende banden met Rusland. In de documentaire komen behalve politieke tegenstanders (Martijn van Helvert, CDA) ook lui voorbij die openlijk ruzie hebben met de Forum-leider (Henk Otten). Maar bovenal zien we een aantal experts, die op basis van de informatie die de BNNVARA-journalisten hen voeren uitspraken doen over de vraag of Thierry Baudet al dan niet gekocht is door Vladimir Poetin.

Er volgt een hoop speculatie over appjes met knipoogjes erin. Maar als het er écht op aankomt, moeten ook de zogeheten mannen die het wérkelijk zouden moeten weten toegeven dat bewijs dat Baudet naar de pijpen van het Kremlin danst, gewoonweg ontbreekt.

Voor het gemak hebben we de beelden uit de documentaire waar het dus écht om draait hierboven nog maar even helder naast elkaar gezet. Want een kritisch mens weet best: dat er geen bewijs is dat Thierry Baudet banden heeft met Rusland, hoef je ook niet van Thierry Baudet aan te nemen. Maar neem het dan tenminste aan van inlichtendeskundige Ben de Jong en voormalig Pentagon-topman Michael Carpenter. Zie hierboven dus.