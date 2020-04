Kijk dan: onzinnige Trump wil corona-desinfectiemiddel bij mensen injecteren

Eén van de domste mensen van heel Amerika, helaas tevens ook de president van Amerika, heeft gesproken: hij wil dat het land desinfectiemiddel gaat injecteren om het coronavirus te bestrijden.

Er is geen dokter te vinden die dit een goed idee vindt, maar Trump (die eerder al opperde dat vaccinaties mogelijk autisme veroorzaken) vertrouwt op z’n eigen genialiteit en komt met dit uiterst bizarre plan. Ook suggereerde Trump dat zonlicht het virus kan doden – iets dat ook totaal uit z’n eigen vol zaagsel gevulde hoofd komt. Dat en meer op de absurdistische comedysketch genaamd ‘persconferentie van het Witte Huis’.

Het zou ronduit lachwekkend zijn als het niet zo triest was, en gaat over een dodelijke pandemie die in de Verenigde Staten al miljoenen mensen werkloos maakte en al voor 50.000 het einde van hun leven betekende. Maar Trump waant zich nog altijd één of andere superheld in een schietspelletje:

But Trump, who appeared fascinated by the possibilities, posed a question of entirely different magnitude: “Supposing we hit the body with a tremendous, whether it’s ultraviolet or just very powerful light … supposing you brought the light inside the body, which you can do, either through the skin or in some other way?” Trump asked, possibly thinking of an analogy to radiation treatment, which can be used to treat cancers.

Then the President pondered another idea: “I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, one minute. “Is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning, because you see it gets in the lungs, and it does a tremendous number on the lungs?”