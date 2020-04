Kijk dan! Jongere geeft Sylvana Simons haar vet: ‘Fok you, ze is niet oprecht!’

Gisteravond heeft BIJ1-partijleider Sylvana Simons op NPO3 nog eens goed te horen gekregen wat velen van haar denken. Een jongere die meedeed aan het programma Dream School vertelt het zonder er doekjes om op te winden. “Ik vind niet dat ze oprecht is,” aldus de jongen. En zelfs: “Fok you!”

Gisteravond was ’s lands meestbesproken gemeenteraadslid weer eens op televisie: Sylvana Simons. Ze maakte voor de tweede keer haar opwachting in het NTR-programma Dream School, waar jongeren die van de rails zijn gereden weer op de bielzen worden getild. Of althans: dat is de bedoeling.

Want dat Sylvana Simons daar niet bij iedereen de meest geschikte persoon voor is, dat bleek gisteren wel. Vorige maand had Sylvana Simons namelijk tegen de groep kwetsbare jongeren gezegd dat het haar niet interesseerde wat ze van haar dachten. Nogal wiedes wat er dan gebeurt bij een groep onzekere, kwetsbare jongeren: die vatten dat op als een afwijzing.

Dus Sylvana kon de aflevering van gisteren meteen beginnen met een excuus voor die opmerking. Maar dat wil niet zeggen dat ze met één magisch woordje alle kou uit de lucht heeft getoverd. Integendeel: bij één van de jongeren echoën de woorden nog altijd na in zijn hoofd. Hij is niet van plan om met Sylvana daarom een spelletje met een spiegel spelen, en gaat Mario Kart spelen. “Fok you,” zegt hij op een harde maar allicht niet geheel onterechte manier. En ook is La Simons volgens hem “niet oprecht”. Bam! Nou, die kan ze mooi in haar zak steken…

De hele aflevering is hier terug te kijken.