Kijk dan! Links tuig viert feest wegens Boris Johnson op de intensive care: ‘Ik hoop dat hij fucking doodgaat!’

Natuurlijk: gisteravond bereikte het nieuws de wereld dat de Britse premier Boris Johnson is opgenomen op de intensive care, omdat zijn symptomen van het gevreesde coronavirus verergerd zijn. Hij heeft volgens de nieuwsberichten nog geen beademingsapparatuur nodig, maar is de kans wel groot dat dat gedurende de dag noodzakelijk zal zijn.

En als de kat doodziek in het ziekenhuis ligt, dansen de muizen op tafel. Of wellicht zelfs de ratten, zoveel is wel duidelijk. Want zelfs nu Boris Johnson – met thuis een zwangere verloofde – letterlijk voor zijn leven vecht, zijn er nog voldoende politieke hacks te vinden die feest staan te vieren wegens het dieptrieste nieuws dat de minister-president van het Verenigd Koninkrijk het einde van de week wellicht niet haalt. Het is werkelijk waar te triest voor woorden.

Now is NOT the time for the British Press to totally lose their objectivity

The UK Government literally *could not get more unstable* than it already was up until yesterday.

They are still a bunch of corrupt, evil fascists, so dont give them ANY leewayhttps://t.co/zMwRE4F628

