Kijk dan! PVV-senator Marjolein Faber maakt gehakt van ‘in de kas grijpende penningmeester’ Henk Otten

Een vernietigend optreden in de Eerste Kamer gisteren. Henk Otten werd even goed aangepakt door PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber, die weinig subtiel aangaf niet veel op te hebben met het gedrag van de senator toen hij nog bestuurslid van Forum voor Democratie was.

Gisteren in de Eerste Kamer behandelden de senatoren – op anderhalve meter afstand van elkaar – enkele moties over het wel en wee bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. De Groep Otten – onder leiding van de kuch immer charismatische Henk Otten – vond dat het Openbaar Ministerie in Nederland op een radicaal andere manier moet gaan vervolgen: álle aangiftes van álle mogelijke strafbare feiten moeten leiden tot een rechtszaak.

Ons rechtssysteem kan die extra belasting momenteel helemaal niet aan, zo legde PVV-senator Marjolein Faber uit vanaf het spreekgestoelte van de senaat. En daarbij: het leidt ook tot onwenselijke situaties. Zoals wanneer een penningmeester van een vereniging een ongeëigende greep in de kas doet, en dat later weer terugbetaalt. Dan is de kous in feite af, maar moet er tóch nog een rechtszaak plaatsvinden.

Maar wacht eens even… komt dat door Faber aangehaalde voorbeeld ons niet bekend voor? Ja… iets met Otten zelf… toch? 😂