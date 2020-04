Kijk dan! Thierry Baudet neemt eigen mondkapje mee naar Tweede Kamer: ‘Heel belangrijk!’

Het Nederlandse kabinet wil er nog niet aan: mondkapjes. Maar FVD-voorman Thierry Baudet ziet er een concrete maatregel in die kan zorgen dat Nederland de ‘intelligente lockdown’ zo snel mogelijk kan gaan afbouwen. Om dat idee te promoten, nam de oppositieleider vandaag mondbescherming mee naar een coronavirusbriefing in de Kamer.

Het RIVM denkt over mondkapjes na, maar adviseert nog steeds niet om ze buiten de zorg ook echt te dragen. De landen om ons heen doen dit al wel. Met mondkapjes kunnen we de exit versnellen. Waar wachten we nog op? #FVD

Terwijl Ruttes ministers nog bij hoog en laag blijven volhouden dat mondkapjes geen zinnige toevoeging zijn op het huidige palet aan maatregelen dat het kabinet neemt, is FVD-leider Thierry Baudet een andere mening toegedaan. Het nut van mondkapjes in de coronacrisis wordt keer op keer gebagatelliseerd vanuit overheidswege, maar in een technische briefing voor Kamerleden vroeg de Forum-aanvoerder zich af of ze niet een nuttige extra kunnen zijn.

Wat Baudet namelijk voor ogen houdt is de Nederlandse economie zo snel mogelijk weer opengooien. Als mondkapjes de besmettingsgraad van het coronavirus verlagen, kunnen bijvoorbeeld de kappers weer aan het werk? Desnoods met zelfgemaakte mondkapjes. Dat wilde Baudet weten van RIVM-virustopman Jaap van Dissel. En om dat punt kracht bij te zetten, had hij zelfs een eigen mondkapje mee die hij de collega-Kamerleden in de Troelstrazaal toonde.

Van Dissel gaf in zijn antwoord aan dat hij er ‘zeer open’ voor stond. Die heeft FVD dus alvast binnen: nu het kabinet nog.