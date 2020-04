Kijk! Ook appgroep van jongerenorganisatie GroenLinks zit propvol knettergekke dictatuuraanhangers

Niet alleen de appgroep van de jongerenbeweging van Forum voor Democratie lijkt te zijn geïnfiltreerd door radicale engnekken die het liefst terugkeren naar genocidale, dictatoriale tijden… ook de GroenLinks-jongeren dromen openlijk over een tijd waarin de democratie is afgeschaft en politieke tegenstanders worden afgemaakt.

Het zal u niet ontgaan zijn: een zeker HP/De Tijd-artikel van Ton F. van Dijk, over wat voor bagger er de afgelopen jaren is gespuit binnen de appgroepen van JFVD, de jongerenbeweging van Forum voor Democratie. Maar denk niet dat deze club jonge Thierry-aanhangers de enige besmette politieke jongerenorganisatie gelieerd aan een in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partij is. Ook binnen appgroepen van DWARS, de jongerenclub van GroenLinks, worden genocideplegende dictaturen verheerlijkt.

De communistische tegenhanger van het hakenkruis, de hamer en sikkel, wordt in emoticonhartjes gespeld. Dat blijkt uit een screenshot dat een Utrechts bestuurslid deelt:

De hamer en sikkel waren hét symbool van het communisme, een ideologie die in de Sovjet-Unie, Oost-Duitsland, Cuba, China en Noord-Korea miljoenen doden op het geweten heeft. De democratie werd afgeschaft, politieke tegenstanders werden geëxecuteerd, doodgemarteld en in sommige gevallen zelfs hun familie afgeslacht. Dat allemaal in naam van een ideologie die de arbeider zou moeten helpen, maar in werkelijkheid hele werelddelen voor decennia in armoede en totalitarisme gestort.

En daarmee wordt dus openlijk geflirt in appgroepen van GroenLinks-jongeren. Dus alle GL’ers die nu gretig FVD’ers de maat nemen: wellicht even kijken naar die balk in de eigen ogen?