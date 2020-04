Kijk! Thierry Baudet: ‘Media, gevestigde partijen, universiteiten… allemaal zó goed in vasthouden aan status quo!’

Thierry Baudet heeft in een nieuw video-interview nog eens hard uitgehaald naar wat hij de “status quo” van Nederland noemt, de gevestigde orde die bestaat uit mediabonsen, leden van het partijkartel, werknemers aan universiteiten en ambtenaren. Ze houden elkaar allemaal “zó goed” vast, vindt de FVD’er.

Uitgebreid sprak @thierrybaudet met @JoostNiemoller

over globaliseringsagenda contra natiestaat tijdens #Corona. Openhartig is hij over zijn twijfel of de grote verandering wel zal komen. Hier een voorproefje. Het hele interview verschijnt morgen online om 13.00 uur. pic.twitter.com/yDyoKDOZAh — Ongehoord Nederland (@OmroepON) April 14, 2020

FVD-voorman Thierry Baudet heeft in een nieuw interview met de aanstaande omroep Ongehoord Nederland teruggeblikt op de afgelopen tien jaar als deelnemer aan het publieke debat. Een debat waar hij ooit “naïef” is ingestapt, zo vertelt hij zelf. Want toen hij begon met boeken schrijven over het behoud van de natiestaat, verwachtte de huidige oppositieleider dat er daadwerkelijk iets zou veranderen. Dat Nederland de immigratiewetgeving ging aanscherpen en een poging wagen om de Europese Unie te ontvlechten.

Van dat alles kwam echter niets terecht, en daar is de Forum-leider naïef in geweest, zo geeft hij toe. Wat hij met name onderschat heeft, aldus zijn eigen woorden, is de mate waarin de gevestigde orde van Nederland elkaar heeft vastgehouden. Hij somt op: “Media, en gevestigde partijen, en universiteiten, en ambtenarij, en noem het allemaal maar op… En die zijn zo goed in het vasthouden aan de status quo.”

Het gehele gesprek van Ongehoord Nederland en Thierry Baudet verschijnt vanmiddag om 13.00u.