Knettergek! Parool knuffelt coronaspugende homohater Ilyas stuk: ‘Geen lieverdje, maar wat is hij dapper!’

Er is weer eens een overdaad van liefde voor de daders van gewelddadige haataanvallen. Ditmaal in voormalige verzetskrant Het Parool, waarin Ilyas – je weet wel: die spugende homofoob – wordt geprezen voor zijn moed.

Ilyas, de 15-jarige jongen die vorige week in Amsterdam een homokoppel onderspuugde en uitschold omdat het toevallig twee jongens waren die op jongens vielen, blijft maar de hemel in geprezen worden. Eerder nog door de zwakzinnige meisjesverkrachter Youness Ouaali, maar ook… meer gerenommeerde media steken nu de loftrompet voor deze hate crime-dader.

Jawel, Het Parool vindt het uitermate nodig om Ilyas in een opinie-artikel een schouderklopje te geven vanwege zijn moed. En het wordt nog doller: de auteur van het stuk is zelf een lesbische dame. Laat dat even tot je doordringen: een LGBT-Nederlander klimt in de pen om een homohatende straatcrimineel ‘dapper’ te noemen. Jup:

“Dat uitschelden is een grote fout van Ilyas, dat geeft hij zelf ook toe. De redenen die Ilyas aanhaalt in de video worden nu in verschillende berichten weggezet als slachtofferschap. Dat is oneerlijk. Of je hem nu gelooft of niet: de pijn die Ilyas omschrijft, is er bij jongeren. Het is dapper dat hij zijn kant van het verhaal doet. Dat moeten wij als samenleving, waarin vrijheid van meningsuiting en gesprek centraal staan, niet uit het oog verliezen. Het biedt aanknopingspunten voor het gesprek. Het is geen slachtofferschap om te vertellen waar je eigen woede vandaan komt. Dit precies wat ik mijn leerlingen ook leer: vertel waarom je boos bent, vertel waar je gevoelens vandaan komen, dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken.”

Geen touw meer aan vast te knopen? Oh jawel hoor. Alleen al vanwege dit ene gegeven: Het Parool is de krant, van, voor en dóór radicale SJW-Amsterdammers. En daarmee is volgens mij voldoende gezegd.