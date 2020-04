Kruideniersland Nederland: minder corona-testen gedaan, want we wisten niet wie dat dan wel zou betalen… facepalm!

Only in The Netherlands: er is wel voldoende testcapaciteit om vast te stellen of grote groepen Nederlanders het coronavirus hebben, maar er wordt maar mondjesmaat gebruik van gemaakt. Waarom? Nou, we weten niet helemaal zeker wie de rekening dan wel zouden moeten betalen… Zucht!

Het is ongelooflijk: ons land heeft de mogelijkheid om de testcapaciteit voor COVID19 flink uit te breiden, en dat is ook gebeurd. Zowaar iets positiefs. Maar er wordt nog niet echt gebruik van gemaakt. En waarom? Nou, iedereen en ieder instituut is als de dood dat zij degene moeten zijn die de rekening voldoet. Want stel je voor, je maakt even een financieel offer om een helpende hand te kunnen bieden in barre coronatijden.

Nee, we gaan lekker bakkeleien over kosten. En dan hebben we ook nog zo’n minister die pas een brief gaat schrijven als iedereen al z’n handen in z’n zij heeft gezet:

“Barrières hebben ervoor gezorgd dat er de afgelopen tijd minder zorgverleners op corona zijn getest dan mogelijk was. Dat had verschillende oorzaken. Zo is er onduidelijkheid over wie de rekening van de test moet betalen en over wie de aanvrager van de test moet zijn. Dat blijkt uit een brief die zorgminister De Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens de CDA-bewindsman worden er dagelijks zo’n zo’n 1500 mensen door de GGD’en op corona getest, terwijl er in de laboratoria waar zij hun samples naartoe sturen inmiddels mankracht en materiaal genoeg is voor veel meer.”

Begrijp me niet verkeerd: goed op de kosten letten is geen slechte eigenschap. Zo moeten we als Nederland goed opletten dat onze belastingcenten niet gebruikt worden om post-coronafeestjes te vieren in knoflooklanden. Maar dat die kruideniersmentaliteit ook inhoudt dat we gaan steggelen over wie welke coronatest betaalt? Kom op, zeg.