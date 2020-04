Kwade Wilders: ‘Nog steeds onvoldoende mondkapjes en tests, maar coalitie wil weekje rust… Schandalig!’

Geert Wilders is het er absoluut niet mee eens dat de Tweede Kamer zichzelf een weekje reces heeft gegeven. Volgens de oppositieleider is daar totaal geen aanleiding toe, en zijn er – zeker als het om corona gaat – nog genoeg dingen te doen voor het kabinet voordat van een ‘weekje rust’ genoten kan worden.

In normale tijden zou de Tweede Kamer nu van twee weken meivakantie gaan genieten. Een parlementair reces heet zoiets in Haags jargon, maar dit jaar is er een grote crisis die verhindert dat we het Binnenhof voor een halve maand kunnen missen. De bewindslieden en hun parlementaire kameraden van VVD, CDA, ChristenUnie en D66 willen desondanks met vakantie. Dus werd er een compromis gevonden: de Eerste en Tweede Kamer gaan nu nog maar één week op slot.

Voor PVV-leider Geert Wilders is dat nog altijd veel te lang. Hij wijst erop dat er niet alleen een coronacrisis is die een grotere alertheid vraagt, maar ook dat er specifieke problemen zijn die opgelost moeten worden. Hij noemt een tekort aan mondkapjes en ouderen die geen thuishulp meer krijgen. Kortom: de politiek moet in bedrijf blijven en oplossingen vinden voor die problemen.

Dat dit echter niet gebeurt, vindt de PVV’er “schandalig“:

“Nog steeds zijn er onvoldoende mondkapjes, wordt er onvoldoende getest, zijn er drama’s in verpleeghuizen en krijgen kwetsbare ouderen thuis vaak minder of helemaal geen hulp meer, maar de coalitie wil een weekje rust en volgende week geen Kamerdebat. Schandalig!”

Het lijkt er echter op dat de door Rutte geleide coalitie hun zin krijgt, en Den Haag een weekje afwezig zal zijn temidden van de grootste crisis die ons land treft sinds de Tweede Wereldoorlog.