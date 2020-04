Laffe ‘lichtgetinte’ corona-padjakkers spugen vrouw en 1-jarig kind twee weken de quarantaine in

Een duo kanselparels in Enkhuizen heeft zich ernstig misdragen door een vrouw en haar slechts 1-jarige zoontje vol in het gezicht te tuffen. In deze coronatijden betekent dat één ding: beiden moeten twee weken lang een quarantaine in, dankzij deze intens overbodige en trieste daad.

Alsof de coronacrisis nog niet schadelijk en deprimerend genoeg is, heeft een duo scooterkneusjes in Enkhuizen afgelopen weekend verzonnen dat het tijd was om het alleen nog maar een beetje naarder te maken voor iedereen. De tuiglui vonden het namelijk nodig om een moeder en haar 1-jarige kind in het gezicht te spugen terwijl ze voorbijreden om hun knurftmobielen.

De ranzige coronacriminelen hebben geen genade gekend:

“Een vrouw en haar éénjarige zoon zijn zaterdagmiddag rond 17.30 uur op De Gouw richting Enkhuizen bespuugd door twee jongens op een scooter. Op advies van het RIVM gaat de vrouw met haar gezin daarom twee weken in quarantaine. In gesprek met NH Nieuws zegt Cobi Blommestein, de moeder van de bespuugde vrouw, dat haar dochter er ’heel erg mee zit’: „„Ze zat helemaal onder en het heeft ook haar kind geraakt.” Het kindje zat op het moment dat het incident plaatshad in een bakfiets.”

De daders hebben een lichtgetinte huidskleur, aldus de broer van het slachtoffer.

Maar het gevolg van deze weerzinwekkende? De moeder en het kind gaan twee weken lang in quarantaine. En de gevolgen daarvan zijn niet alleen voor het jonge gezin, maar óók voor de samenleving. De vrouw werkt namelijk op een kinderdagverblijf, waar ze kinderen opvangt van ouders die in de zorg werken.

Dus vamos, politie Enkhuizen! Grijp deze gewetenloze scooterschurkjes in de kraag.