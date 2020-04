Lol! Sylvana Simons’ BIJ1 flopt hard, partij vindt nauwelijks kandidaat-Tweede Kamerleden: ‘Deadline verlengd!’

Sylvana Simons heeft een groot probleem: ze wil in 2021 weer meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen, en wel met haar partij BIJ1. Eén kink in de kabel: er is onder de schaarse sympathisanten nauwelijks animo om een plek op de kieslijst in te nemen. En zonder kandidaten, is er geen verkiezingsdeelname.

Terwijl heel Nederland momenteel met een groot probleem zit – het coronavirus – hebben ze in BIJ1-land hele andere problemen aan het hoofd. Wat heet? De partij zit misschien wel in een existentiële crisis, omdat de partij niet genoeg kandidaten kan vinden die bereid zijn om namens de partij op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar gaan staan.

De partij had aanvankelijk 29 maart als uiterste datum genoemd waarop geïnteresseerden zich konden melden, en heeft die deadline moeten verruimen. Er komen nog eens twee weken bij.

De partij geeft zelf de coronacrisis de schuld van het gebrek aan enthousiasme:

“We kunnen ons voorstellen dat de coronacrisis impact heeft op jullie levens en dat het een behoorlijke aanpassing vraagt. Daardoor heeft mogelijk niet iedereen in de laatste weken de mogelijkheid gehad om bezig te zijn met verkiezingen in 2021. Heel begrijpelijk, en dat wilden we ook niet van jullie vragen. We zijn bewust bescheiden geweest met het adverteren van de vacature in de laatste weken. Daarom willen we mensen extra tijd geven om zich te melden als kandidaat.”

Dat de uiterste datum wordt uitgesteld, betekent niet dat de partij minder gaat selecteren op zaken als uiterlijke kenmerken. “Wij streven naar representatie en spreken een nadrukkelijke voorkeur uit,” schreef de partij al eerder: “want het belang daarvan is bewezen.”