LOL! Uit FVD getrapte Van Schijndel verklaart Thierry Baudet de liefde: ‘Beste dat Nederland in 100 jaar overkwam!’

Anton van Schijndel, het Amsterdamse raadslid dat gisteren uit de FVD-fractie werd gezet, blijkt een volstrekt schizofrene persoonlijkheid. In een reactie op zijn vertrek verklaart hij FVD-voorman Baudet de liefde en noemt hem het “beste dat de Nederlandse politiek de afgelopen 100 jaar is overkomen.” Maar z’n FVD-lidmaatschap heeft hij dan weer wel opgezegd, en ook geeft hij zijn zetel voorlopig niet terug aan de partij.

Gisteren werd Anton van Schijndel uit de FVD-fractie in Amsterdam gezet. De man bleek niet in staat om zich achter enige vorm van gezamenlijkheid op te stellen, en dientengevolge heeft fractievoorzitter Annabel Nanninga hem uit z’n functie als FVD-raadslid ontheven. Van Schijndel meende daarop zetelroof te moeten plegen, en neemt z’n zetel mee naar z’n eigen nieuwe eenmansfractie. De tweede keer dat hij dat doet in zijn politieke leven: eerder al deed hij hetzelfde bij de VVD in de Tweede Kamer.

Maar in een verklaring aan de pers verklaart de schizofrene Van Schijndel zich toch nog loyaal aan de partij. Sterker nog, als je niet beter wist zou je denken dat hij verliefd was op Thierry Baudet: “Thierry Baudet is het beste dat de Nederlandse politiek de afgelopen 100 jaar is overkomen. Ik blijf op hem stemmen. Mijn lidmaatschap heb ik opgezegd.” Nogal onnavolgbaar. Alsof je tegen een bakker zegt: ik heb in 100 jaar niet zulk lekker brood geproefd, maar ik ga vanaf nu bij je concurrent m’n boodschappen doen!

Ook schrijft hij: “Weet, dat ik al het redelijkerwijs mogelijke wil doen om de schade voor Forum zo beperkt mogelijk te houden.”

Lief, toch? Maar de raadszetel die hij bezet houdt aan FVD teruggeven is Van Schijndel inder geval niet van plan. Of tenminste niet voordat het coronavirus op z’n retour is: “Zolang het virus de stad ontwricht wil ik niet terugtreden – dan laat je je kiezers in de steek. Er is met leden van het landelijk bestuur gezocht naar een oplossing voor wanneer de raad weer normaal gaat functioneren. Ik betreur het ten zeerste dat we er niet uit zijn gekomen.”

Gaat Van Schijndel z’n zetel ooit weer ter beschikking stellen aan Forum voor Democratie? Geen idee. Eerst zien, dan geloven. Tot die tijd zijn die opmerkingen over Thierry Baudet als beste gebeurtenis in een eeuw tijd niet zoveel waard, me dunkt.