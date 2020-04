Merkel en Oostenrijk zetten D66-leugenknurft Jetten keihard voor paal: steunen Hoekstra, willen óók geen eurobonds

Rob Jetten staat ernstig voor paal. Hij ging door het lint tegen minister Hoekstra die alleen zou staan door geen eurobonds te willen. Maar nu blijkt: Duitsland en Oostenrijk steunen de Nederlandse opstelling volmondig.

Eerder vandaag blies D66-mannetje Rob Jetten ineens hoog van de toren. De Nederlandse minister van financiën heeft zich geïsoleerd door tegen eurobonds te pleiten, aldus de sociaal-liberaal. Niemand steunt hem! Schande! Hij moet instemmen en Italiaanse schulden overnemen. Nog geen paar uur later bleek dat Brusselliefhebber Rob uit z’n nek heeft staan kletsen: zowel Oostenrijk als Duitsland steunen Hoekstra en zijn queeste tegen die vermadelijde eurobonds. Voor wie inmiddels nog niet weet wie dat is: Nederland staat dan garant voor de torenhoge schulden die verkwistende landen als Italië maken.

“In de eurogroep lijkt minister Hoekstra alle medestanders kwijt. Als zelfs Berlijn met verbazing naar Nederland kijkt, weet je dat het fout zit,” smaalde D66’er Rob.

Maar nu blijkt: Jetten heeft zichzelf grandioos voor joker gezet. Want Duitsland kijkt niet “met verbazing” naar Nederland. Nee, onze oosterburen steunen ons keihard. Merkel zegt het zelf:

“Merkel rejected demands by Italy for common euro zone bonds to mitigate the economic impact of the pandemic, but said Germany would back other instruments to help countries hard-hit by the crisis.”