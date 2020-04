Nederlandse overheid grist mondkapjes weg bij tandartsen en mondhygiënisten, deelt boetes uit voor wie ze toch heeft

De Nederlandse overheid gaat door met het afpakken van mondkapjes die worden gezien als “te goed” bij tandartsen en mondhygiënisten. Als ze worden achtergehouden, krijgen de zorgverleners fikse boetes.

Tandartsen en mondhygiënisten moeten op last van de overheid werken met mondkapjes die met opzet niet al té goed zijn. Alle gezichtsmaskers van het type FFP2 en hoger moeten worden ingeleverd bij ziekenhuizen, omdat daar een groter tekort heerst. Als verleners van tandheelkundige- en mondzorg tóch betrapt worden op het gebruik van ‘goede’ mondkapjes worden zij op de bon geslingerd.

Hierdoor kunnen lang niet alle tandartsen en mondhygiënisten hun deuren weer openen, zoals vanaf vorige week wel is toegestaan. Zoals de mondhygiënist van de emeritus VU-statisticus Wouter J. Keller. Hij schrijft:

“Nee, ben nog niet open. FFP2 maskers mogen we niet bestellen. Als ze bij controle tóch die maskers bij ons vinden, dan volgt er een boete! We moeten die maskers aan de ziekenhuizen geven.”

Doordat de mondzorgverleners alleen met gewone mondkapjes mogen werken, kunnen zij wel hun patiënten beschermen maar niet zichzelf.

De overheid zet het beleid desalniettemin onverkort door:

“FFP2-maskers en hoger moeten gereserveerd blijven voor spoedzorg bij coronapatiënten in de CAM-praktijken. Daarnaast mogen in de reguliere zorg alleen patiënten behandeld worden die geen klachten hebben die bij een COVID-19 infectie passen. Met deze maatregelen is volgens de richtlijn van het RIVM het risico op besmetting klein.”