NPO-graaf Sander Schimmelpenninck wil alle 60+’ers thuis houden om coronacrisis te bestrijden: ‘Fuck de rest!’

De prijs voor meest gevoelloze corona-opmerking van de maand gaat naar… de enige echte omhooggevallen wannabe-kakyup Lord Wanhoop… ik bedoel Sander Schimmelpenninck! Hij wil dat we gewoon iedereen van boven de 60 permanent huisarrest geven zodat de rest van het land gewoon vrolijk door kan draaien in de “60min-economie”.

’s Nachts presenteert deze man Op1, de NPO-talkshow die fungeert als baantjescarrousel voor tweerangs presentatoren. Maar overdag is hij gewoon een bejaardenhater die meent dat Nederland beter af is als we alle ouderen maar gewoon voor de rest van hun leven opsluiten in hun eigen huis. Schimmelpenninck vindt de “anderhalvemetereconomie” namelijk maar stom, en ziet meer in een landelijk anti-ouderencomplot genaamd de “zestigmineconomie”.

Lekker gevangenisstraf voor alle ouderen, gewoon omdat ze oud zijn. En zodat hij zich lekker kan laten vollopen op een terrasje in Zweden. Zijn weinig verheffende commentaar? “Fuck de rest.” Veel egoïstischer ga je het niet krijgen:

“Het lijkt erop dat die aanpak [van alle ouderen die thuis moeten blijven, red.] de Quote-hoofdredacteur wel aanspreekt. „Terrassen zitten vol, 100% omzet, zeker met dit weer.” Dat dit model onverschillig lijkt tegenover kwetsbare mensen, ontkent hij. „En niks f*ck de rest, alle 60+ gewoon uit de wind/thuis houden.” Het levert hem behoorlijk wat weerstand op op het sociale platform. Toch blijft hij bij zijn standpunt: „We moeten niet naar een 1,5-meter-economie, maar naar een 60-min-economie.””

Fijn hoor, zulke invoelende NPO-presentatoren. Daar worden we echt een leuker land van, zulke lui op tv!