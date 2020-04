Online bookmakers kampen met flinke krimpen

Bookmakers hebben het tegenwoordig zwaar te verduren, met name door de ravage die het coronavirus wereldwijd achterlaat. Wereldwijd zetten mensen zich in om de pandemie tegen te gaan en wordt er gewerkt aan een gezonde toekomst. Toch blijven er veel vragen onbeantwoord en heeft ook de sportwereld vraagtekens over hoe het er in de toekomst zal gaan uitzien. Ondertussen zitten online bookmakers met een veel groter probleem.

Wat doet een online bookmaker precies?

Een online bookmaker verzorgt allerlei weddenschappen waar geld ingezet kan worden op een specifieke uitslag van een bijvoorbeeld een wedstrijd of sportevenement. Wanneer de uitslag incorrect is, houd de bookmaker de inzet. Als iemand wel op de juiste uitslag heeft ingezet, wordt de inzet van deze persoon verhoogd met een bepaalde marge (afhankelijk van de kans op de juiste uitslag).

Waarom worden juist online bookmakers getroffen?

Online bookmakers bieden kansspelers de mogelijkheid om ruim van tevoren geld in te zetten op bijvoorbeeld wedstrijden en toernooien. Helaas is er door de crisis nog weinig zicht op de toekomst van allerlei sportevenementen en wedstrijden. Als er veel toekomstige wedstrijden worden afgelast, kan dit een serieus probleem vormen voor meerdere bookmakers.

Zo is het niet alleen mogelijk om kort (een aantal dagen) voor de wedstrijd geld in te zetten maar zelfs maanden van tevoren. Spelers hebben namelijk het recht om de eigen intuïtie te volgen en zouden technisch gezien dus ook op een toekomstig gepland evenement hun geld mogen inzetten.

Daar zit het probleem juist! Door de crisis ligt ook de sportwereld even stil. Hoe het er in de toekomst uit zal gaan zien is nog moeilijk in te schatten. Toch zijn er een aantal indicaties die weergeven dat de toekomst voor sportevenementen er niet heel rooskleurig uit ziet;

De Olympische Spelen die in Tokio zouden plaatsvinden, worden evenals de Paralympische spelen verplaatst. De Olympische Spelen zullen in ieder geval na de zomer van 2021 plaatsvinden

Ook specifieke sportevenementen zoals de Formule 1 en de Premier League zullen op een ander moment moeten plaatsvinden

Welk effect heeft dit op bookmakers?

Zolang er geen sportevenementen plaatsvinden, zijn er ook geen wedstrijdresultaten waar geld op kan worden ingezet. Alhoewel iedereen zijn steentje bijdraagt om zo goed mogelijk uit deze crisis te komen, verduren de bookmakers met langdurige problemen die niet zomaar opgelost kunnen worden.

Het primaire verdienmodel van bookmakers valt weg nu er geen weddenschappen meer worden gesloten Zogenaamde ante-post weddenschappen (geld inzetten terwijl de uitslag pas later definitief wordt) zullen terugbetaald moeten worden, tenzij een geschikt alternatief zich voordoet

Veel online bookmakers vrezen dus voor de toekomst. Sommige bookmakers kunnen nog terugvallen op een buffer, waardoor ze een gedeelte van het ingezette geld kunnen restitueren naar de spelers. Toch is het onwaarschijnlijk dat alle spelers met een ante-post weddenschap of spelers die op een andere manier geld hebben ingezet, het bedrag teruggestort krijgen.

Bookmakers met een alternatief!

Sommige grote bookmakers in het Verenigd Koninkrijk en Rusland hebben zelf een manier bedacht om de financiële schade zo goed mogelijk te beperken. Bij deze wedkantoren is het namelijk mogelijk om geld in te zetten op maatregelen die voor het coronavirus worden getroffen. Zo kan je bijvoorbeeld geld inzetten op de kans dat er dit jaar nog een vaccin voor het virus wordt gevonden.

Nederlandse bookmakers doen momenteel nog niet mee aan deze trend. Wanneer zij erachter komen dat er maar weinig andere opties zijn, bestaat de kans dat we binnenkort ook via Nederlandse bookmakers kunnen gokken op maatregelen voor onze gezondheid.