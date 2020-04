Onrust in opvang! Rellende ondankbare asielzoekers klagen over aardappelpuree: ‘Lijkt teveel op babyvoeding!’

Het loopt nog niet voorspoedig met het leren waarderen van Nederlandse tradities, waaronder de Hollandse keuken. In een daklozenopvang zijn enkele asielzoekers namelijk aan het rellen geslagen omdat ze gratis aardappelpuree voorgeschoteld kregen. Dat zorgde voor “onrust,” aldus begeleiders.

Soms krijg je het gevoel dat nergens in Nederland de ondankbaarheid zo groot is, als in de asielindustrie. Niet alleen heb je veiligelanders die geen recht op verblijf hebben, maar toch wekenlang gratis mogen verblijven in een veredelde IND-jeugdherberg… en vervolgens beginnen met het plegen van misdrijven.

Maar ook heb je in Amsterdam kennelijk een heuse mini-opstand gehad, van dakloze asielzoekers die op het punt stonden de beest uit te hangen om de meest onzinnige reden die je ooit gehoord hebt: er stond aardappelpuree op het menu. Dat bliefden ze niet, en dus gingen de heren en dames asielzoekers problemen maken. Het is te bespottelijk voor woorden:

“Een paar dagen geleden heerste er wat onrust onder de mannen. Toen heb ik er een paar bij mij geroepen en vertelde ze mij dat ze liever geen aardappelpuree aten. Dat vonden ze te veel op babyvoeding lijken.”

Ja, daar sta je dan als Amsterdammer. Met je goede GroenLinks-stemmende gedrag. Richt je faciliteiten in voor dakloze illegalen, krijg je een halve opstand voor je kanis omdat je het hebt gewáágd om aardappelpuree op het menu te zetten. Nee, zo komen we er wel met z’n allen, hoor!