‘Overheid sloot mondkapjeswinkel in Amsterdam, terwijl in de zorg exact dezelfde mondkapjes gebruikt worden!’

Een mondkapjeswinkel in de Amsterdamse buurt de Jordaan heeft op last van de NVWA z’n deuren moeten sluiten wegens de zogenaamde dubieuze verkoop van mondkapjes. Maar diezelfde mondkapjes worden óók in de zorg gebruikt, beweert nu FVD-raadslid Kevin Kreuger. Hij komt in actie en stelt vragen.

De NVWA, de door de overheid aangestelde controle-instantie die moet waarborgen dat Nederlandse winkels geen gevaarlijke goederen verkopen, is ernstig de mist in gegaan door een mondkapjeswinkel in de Jordaan in Amsterdam te sluiten. Dat suggereert Forum voor Democratie-raadslid Kevin Kreuger in vragen die hij “met spoed” stelt aan het orgaan van de Rijksoverheid. Kreuger zegt:

“NVWA, Forum voor Democratie sprak met de ondernemer die in de Jordaan mondkapjes verkocht en van jullie moest sluiten. Wij hebben aanwijzingen dat exact dezelfde mondkapjes wel in het ziekenhuis worden gebruikt. Kunnen jullie de volgende vragen met spoed beantwoorden s.v.p.?”

De belangrijkste vraag van Kreuger is:

“Waarom zijn de FFP2 maskers die de mondkapjeswinkel in de Jordaan verkocht wel goed genoeg om te gebruiken in een ziekenhuis, maar mogen deze niet worden verkocht aan consumenten?”

Daarnaast wil de FVD’er dat het testrapport waaruit zou blijken dat de kapjes niet goed functioneren verstrekt wordt aan de getroffen winkelier. Ook vraagt hij zich af welke normen de NVWA precies hanteert, en of er een onderscheid wordt gemaakt aan kwaliteitseisen voor mondkapjes aan consumenten en zorginstellingen.

De NVWA neemt vaker omstreden besluiten. Zo zag de Partij voor de Dieren zich afgelopen februari genoodzaakt om aangifte te doen tegen de overheidscontroleurs wegens ernstige nalatigheid: de NVWA zou verschrikkelijke wantoestanden in slachthuizen oogluikend hebben toegestaan.