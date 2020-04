Özcan Akyol: ‘Waarom gaan we niet aan mondmaskers? Omdat we ze niet hebben!’

Als het kabinet zelfs Özcan Akyol heeft verloren kunnen ze er maar beter mee ophouden. Zijn krant, het Algemeen Dagblad, is immers keihard pro-regering momenteel. Rutte wordt er systematisch in neergezet als Held van de Natie, en wee je gebeente als je daar anders over durft te denken.

Tijdens de wekelijkse coronapersconferentie met premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge gebeurde er gisteravond iets opvallends: de heren gaven toe dat de onwil van het kabinet om het gebruik van mondkapjes te adviseren (mede) komt doordat… er hoegenaamd “een schaarste” van dergelijke middelen is in Nederland. Wij schreven daar gisteravond al over, en vulden aan dat andere overheden — Duitsland, België, Turkije, Oostenrijk, Amerika — hun burgers juist adviseren om wél mondkapjes te dragen.

Nou, blijkbaar zijn wij niet de enigen die daarover gevallen zijn. Zie hier een tweet van Özcan Akyol:

Zo zit het inderdaad in elkaar. Onze overheid moedigt het gebruik van mondkapjes niet aan omdat er door het overheidsbeleid niet voldoende mondkapjes zijn voor onze bevolking. Dáár komen de uitspraken van De Jonge en Rutte van gisteravond feitelijk op neer.

Het is een grove schande, zéker als je bedenkt dat volgens buitenlandse experts mondkapjes helpen de verspreiding van het nieuwe Chinese coronavirus te vertragen (en te verminderen), én dat ze er ook nog eens voor lijken te zorgen dat mensen die wél besmet raken, minder erge symptomen ontwikkelen omdat “de dosis” van de originele besmetting lager is.

Gelukkig is er nog wel iets van goed nieuws. Door onze partnerschap met Stil.nl kunt u namelijk wél mondkapjes kopen voor uzelf en uw gezinsleden. Voor 29,95 euro heb je daar 20 mondkapjes, en voor 39,95 euro heb je 10 stuks FFP2-mondkapje die nog meer bescherming bieden. Ja, deze mondkapjes zijn in eerste instantie aangeboden aan de overheid (tegen kostprijs!), maar die ging niet op het aanbod omdat omdat de mondkapjes weliswaar gekeurd zijn in het buitenland, en prima zijn wat betreft onze oosterburen (Duitsland dus), maar ónze eigen overheid heeft er zijn stempel niet op mogen drukken. En dus mogen zorgverleners verpieteren zonder bescherming.

Afijn, dat is achterlijk, maar wij normale mensen kunnen onszelf daardoor wél beschermen. Kopen dus (want de voorraad is niet onbeperkt!).

