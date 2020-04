Partijkartel laat horeca-ondernemers de corona stikken: via raam eten/drinken verkopen keihard weggestemd

De kartelpartijen hebben gisteravond in de Tweede Kamer een motie weggestemd van de PVV, waarin wordt opgeroepen om het horeca-ondernemers mogelijk te maken via het raam eten en drinken te verkopen, waarna het op een terras kan worden opgegeten. Voorlopig dus nog geen licht aan het einde van de coronatunnel voor de horeca, dus.

Gisteravond hebben de zogeheten kartelpartijen een motie weggestemd van PVV-leider Wilders. Hij wilde dat de horeca weer op beperkte schaal kon draaien, om de aankomende woeste vloedgolf aan faillisementen in die bedrijfstak te temmen.

In de motie verzoekt Wilders het kabinet om “horecabedrijven de mogelijkheid te geven klanten via het raam eten of drinken te verkopen en hen dit op het buitenterrras te laten nuttigen als zij de 1,5 meter afstand kunnen realiseren.” Maar de meeste partijen in de Tweede Kamer piekerden er niet over. Alleen 50PLUS, FVD, ex-VVD’er Wybren van Haga en de PVV zelf steunden de motie. Bij lange na niet genoeg voor een meerderheid.

Het stemde Geert Wilders verdrietig, die vond dat er na maanden aan rampspoed eindelijk “kansen gecreeërd” moeten woorden voor horecabedrijven die een protocol hebben om om te gaan met de coronacrisis. “Helaas verworpen door een Kamermeerderheid,” moest de PVV’er echter vaststellen.

De teleurstelling van Wilders volgt op die van FVD en Ondernemend Nederland. Zij hielden gisteren al een pleidooi om de horeca die de corona-veiligheidsvoorschriften in acht kan nemen weer open te laten gaan. Ook aan die oproep werd geen gehoor gegeven door het kabinet of de linkse oppositiepartijen.