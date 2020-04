Pathetisch Italië smeekt Rutte op blote knietjes om Nederlands belastinggeld: ‘Oh Mark, help ons nou!’

De Italianen houden er steeds zieliger wordende methodes op na in hun zoektocht het Nederlandse verzet tegen uitbetalingen van miljarden euro’s aan Italië te breken. Inmiddels gaat Giuseppe Conte, de premier van het Zuid-Europese land, openlijk op z’n knietjes lopen jammeren.

Wat zullen we eens zeggen? Het is niet voor niets dat één van de meest melodramatische kunstvormen allertijden – de opera – is uitgevonden in Italië. Want de wijze waarop de regering Nederland nu al geruime tijd geld probeert af te troggelen lijkt op een tragische toneelakte waarbij in een steeds schrijnender klaagzang wordt gezongen over al het leed dat Italië zogenaamd wordt aangedaan als die dekselse Nederlanders onder leiding van Mark “spook van de opera” Rutte niet snel hun portemonnee trekken en met biljetten van 200 en 500 euro gaan strooien.

De Italianen begonnen met wat getrouwtrek en armworstelen in de Europese Unie. Dat werkte niet.

Daarna probeerden ze Nederland bij grote broer Duitsland in diskrediet te brengen. Ook dat werkte niet.

En dus blijft er – kennelijk! – nog maar één methode over: de klaagzang. De Italiaanse premier Giuseppe Conte zakt door z’n knieën en krabt zichzelf open. En ondertussen waant hij zich een personage in een Griekse tragedie, of een Italiaanse opera, zo u wilt. In ieder geval: hij doet z’n best een Tony Award te winnen voor het meest tranentrekkende toneelstukje van het jaar:

“Beste Mark, als goede antwoorden te laat komen, kunnen ze nutteloos zijn. We moeten voorkomen dat we zeggen dat we eindelijk de therapie hebben gevonden, maar dan ontdekken dat de patiënt dood is.”

Of: ’Vriendschap blijft, maar Mark, help ons nou!’

Zo zie je maar. Het theater blijft in verband met de ‘targeted lockdown’ nog wel enige tijd gesloten. Maar voor de échte goede drama, hebben we altijd de Italiaanse regering nog.