Peter R. de Vries beschimpt oproep om corona-werkers te eren: ‘De werklozen brachten een groter offer!’

Volgens de professionele talkshowgast Peter R. de Vries mag het wel een tandje minder met de dankbetuigingen aan werknemers in de zorg. Zij worden ruimschoots genoeg geëerd voor hun werkzaamheden, aldus de misdaadverslaggever in ruste. Liever ziet hij dat Nederland een toost uitbrengt op de werklozen.

Voor werknemers in de zorg is het de afgelopen maanden een gekkenhuis geweest. Extra lange diensten draaien, patiënten desondanks bij bosjes zien sterven en nauwelijks voldoende beschermingsmiddelen ter beschikking. En wanneer je ’s avonds laat nog even naar de supermarkt gaat want zorgwerkers moeten ook eten een leeggehamsterde winkel aantreffen. En dan op het nieuws zien dat de parken vol zaten en het stervensdruk is bij de Ikea.

Het leven van een arts of zuster gaat momenteel niet over rozen. Het minste wat we voor ze kunnen doen, is ze uitgebreid bedanken dat ze zich inzetten om Nederland van de corona-ondergang te redden.

Peter R. de Vries – beroep: pratend hoofd – is echter een andere mening toegedaan. Hij vond het ronduit belachelijk dat de Koning gisteren een toost uitbracht op alle keiharde corona-werkers. Hij vindt dat iedereen die zich nu het schompes werkt voor de volksgezondheid het namelijk zo slecht nog niet heeft. De échte mensen die een bedankje verdienen, zijn de werklozen, vindt hij. Peter twitterde vanochtend:

“Opvallend dat getoost wordt op de ‘werkers’ en niet op al die mensen die van het ene op het andere moment hun baan, hun zaak, hun bestaan moesten opgeven… Hun offer is groter. Ik dacht dat we het SAMEN zouden doen…?”

Volstrekte onzin, uiteraard. Natuurlijk doen we het ook ‘SAMEN’. Alleen hoop ik dan wel dat we de definitie van dat woord mogen veranderen naar ‘iedereen behalve Peter R. de Vries’. Zou mooi zijn als dat kan, want hij sloopt alleen maar de motivatie van mensen die we hard nodig hebben in de coronacrisis.