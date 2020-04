Peter R. de Vries misbruikt coronacrisis om puntje te scoren over gevangenissen: ‘Dat is gewoon zwaar’

Peter R. de Vries laat zich niet deren door de coronacrisis! Sterker nog: hij vindt dat het virus ook een positieve kant heeft. Het toont namelijk aan dat Nederlanders veel te hard oordelen over de gevangenissen in ons land, die allemaal onder een relatief relaxed regime staan.

De coronacrisis is een kans voor allerlei opportunisten om uit hun holen te kruipen en hun irrelevante puntjes uit te roepen tot dé les van de coronacrisis. Zo menen voorstanders van het basisinkomen dat nu echt de tijd gekomen is voor het basisinkomen, en liefhebbers van Brussel dat nú het uitgelezen moment is om de EU meer macht te geven. Tegelijkertijd denken liefhebbers van internet dat het internet nu belangrijker moet worden, en zo verder.

In deze eindeloze stoet schaamteloze agendapushers staat uiteraard ook het linkse talkshowidool Peter R. de Vries. De voormalige misdaadverslaggever meent dat de coronacrisis voornamelijk goed is voor één ding: aantonen dat gevangenissen echt wel best verschrikkelijk zijn. En dat Nederlanders die menen dat de vergroting van vrijheid zoals die binnen de Nederlandse gevangenissen de afgelopen decennia heeft afgespeeld moet worden teruggedraaid een plaat voor hun kop hebben.

Zo kalkte de vaste gast van Op1 en Jinek afgelopen weekeinde op zijn Twitterpagina:

“Ik ben benieuwd of een groot gedeelte van Nederland na een aantal weken mild ‘huisarrest’ nu nog steeds van mening is dat opgesloten zitten in Nederlandse gevangenissen ‘niks voorstelt’. Opgesloten zitten, geen vrijheid hebben en moeten doen wat anderen zeggen is gewoon zwaar…”

Knoop het dus in uw oren: de gevangenissen te slap vinden is vanaf nu verboden, want corona en mild huisarrest. Zo sprak Orakel R. de Vries! Begrepen?