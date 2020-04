Peter R. de Vries vindt voor “110%” dat we meer menselijkheid in de coronacrisis moeten hebben met z’n allen

Peter R. de Vries – de expert over alles en iedereen – heeft gezien hoe Nederland zichzelf door de coronacrisis heenworstelt. En hij is niet tevreden. Hij vindt dat het ons aan “menselijkheid” ontbreekt en vindt dat we daar meer van moeten tonen: “PRECIES!”

Nederland doet het niet goed in de coronacrisis. Dat is geen uitspraak van de WHO, opiniepeilingen, de EU of een ander gezaghebbend gremium. Nee, het is het spijkerharde oordeel van het enige echte talkshoworakel dat ons land rijk is Peter R. de Vries. Hij vindt dat wij als land te weinig “menselijkheid” tonen in de coronacrisis.

De Vries baseert zijn oordeel op een artikel uit De Volkskrant waarin wordt opgeroepen om meer mededogen met onze landgenoten te betonen, door ziekenhuisregels te versoepelen. Want coronacrisis of niet: allerlei dingen die anders gewoon mogen, zouden ook nu gewoon moeten mogen. En wie het daar niet mee eens is, wordt dus letterlijk gedehumaniseerd: “onmenselijk.”

Voorop in die fanfare om mensen gewoon af te schrijven loopt Peter R. de Vries, die met het artikel aan de haal ging op z’n Twitteraccount en daar trots verkondigde:

“PRECIES! 110 procent mee eens!!

Zoals dat nu gaat kan echt niet…”

Zal ik het dan maar zeggen? Weet je waar we best 110% minder van kunnen gebruiken? Inderdaad: die eindeloze meningenbraaksel van Peter “Op1/Jinek” R. de Vries. Boem!