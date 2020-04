Plons! D66-minister Kaag smijt €100 miljoen in bodemloze put zodat andere landen hun coronacrisis kunnen bestrijden

Nederland gaat €100 miljoen aan belastinggeld steken in het bestrijden van de coronacrisis… in andere landen! Dat maakte WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus vandaag bekend, die minister Sigrid Kaag (D66) uitgebreid bedankt voor de gulle gift die zij namens alle Nederlandse belastingbetalers deed.

De economische schade die het coronavirus nog dagelijks aanricht is enorm: bijna geen enkele sector wordt niet getroffen door het virus en de ‘intelligente lockdown’ die de ziekte moet indammen. Nederland heeft elke euro in de staatskas nodig om de crisis in ons eigen land te bestrijden, maar ondertussen is het kabinet al driftig bezig om honderden miljoenen uit te geven om deze once-in-a-lifetime-pandemie in te dammen. Enige probleem: dat geld wordt niet uitgegeven in Nederland, maar in verre buitenlanden.

Bij de WHO is directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus er in ieder geval ontzetten blij mee. Dankzij de onbaatzuchtige donatie van Nederlandse belastingbetalers, gedaan door onze D66-gezante Sigrid Kaag, kunnen allerlei landen hun coronacrisis nu aanpakken. Allerlei landen, ja. Wij zelf niet. Dat deert een extatische Tedros echter niet:

“Ik had enkele dagen geleden een goed gesprek met Sigrid Kaag (minister van Buitenlandse Handel). Ik dank haar en Hugo de Jonge (minister van volksgezondheid) voor de extra Nederlandse €100 miljoen aan COVID19-bestrijding, inclusief aandacht voor fysieke en mentale gezondheidsnoden in kwetsbare landen en bevolkingen, en vaccinontwikkeling.”

Kijk eens aan. Het water staat in deze coronacrisis hondderdduizenden Nederlanders aan de lippen, maar €100 miljoen voor het buitenland kan er bij D66- en CDA-bewindslieden wel eventjes vanaf. Ongelooflijk.