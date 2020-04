Popcorn! Tunahan Kuzu blaast DENK op, verwijt ‘baard van Öztürk’ “matennaaierij, broedermoord, complottheorieën”

De pleuris is uitgebroken binnen DENK. Tunahan Kuzu heeft vanmiddag op Facebook een dodelijke post gemaakt waarin hij het gedrag van zijn voormalige “broeder” Selçuk Öztürk ernstig laakt. Hij beschuldigt hem van matennaaierij, broedermoord en complottheorieën. Kuzu gooit alle vuile was op straat.

Wij zei er dat Facebook anno 2020 doodsaai was geworden? De afgetreden DENK-voorman Tunahan Kuzu brengt vanmiddag de actie terug, door in een lange rant compleet de kachel aan te maken met Selçuk Öztürk. Kuzu neemt het zijn voormalige “strijdmakker” zeer kwalijk dat hij informatie over buitenechtelijke affaires op straat heeft gegooid.

Kuzu betaalt zijn mede-DENK-oprichter met gelijke munt terug door hem weg te zetten als losgeslagen en machtswellustige complotdenker, die vrienden in de rug steekt en voor persoonlijk gewin politieke allianties opblaast.

De sappigste stukken uit het verhaal:

“De beschuldiging zoals die uiteindelijk werd opgeschreven heeft me zwaar getroffen. Wat me nog meer raakte, was de manier waarop deze [overspel]kwestie door mijn ‘strijdmakker’ werd misbruikt om mij politiek te lynchen.

Altijd ben ik voor hem opgekomen en heb ik hem beschermd. Totdat ik de persverklaring van DENK van 30 maart las, waarin ik voor de bus werd gegooid door mijn ‘strijdmakker’.

In de evaluatie van de desastreuze campagnes van 2019 maakten we de afspraak dat we onze inhoudelijke punten nog meer naar voren zouden brengen. In de week erna was het tot drie keer toe Öztürk die in de Kamer bewust de confrontatie opzocht met iedereen die hij tegenkwam.

Na het zomerreces van 2019 nam de irritatie alsmaar toe. Öztürk ging steeds meer zijn eigen gang, ondermijnde mijn politiek leiderschap en plaatste zichzelf steeds meer op een zijspoor in de Kamerfractie. Hij deed nauwelijks debatten in de Tweede Kamer. In de tussentijd was hij bezig om zijn machtspositie uit te breiden in de vereniging.

Vlak na het Kerstreces ging Öztürk met mij het gesprek aan. Hij begreep niet dat hij me aan het kwijt raken was. Zo opperde hij dat Azarkan wel iets over me zou moeten hebben waardoor ik chantabel was, terwijl dat niet het geval was. Kenmerkende complottheorieën van Öztürk die ik heb weggevaagd.

[Öztürk] rakelde een kwestie op uit 2018. Een kwestie waarvan hij ook mijn kant van het verhaal kende sinds 2018 en waarover wij destijds uitvoerig hadden gesproken. Hij vertelde dat Arib ervan zou weten, terwijl daar geen aanwijzingen voor waren. Öztürk geloofde erin dat Arib dit vlak voor de verkiezingen zou gaan lekken om DENK te saboteren. Hij leek niet te begrijpen dat niet Arib, maar hijzelf DENK begon te saboteren. Hij verspreidde niet alleen moedwillig deze kwestie binnen de partij via zijn vertrouwelingen, maar fantaseerde daar nog meer roddels bij, die actief door zijn vertrouwelingen werden verspreid. Dat ging zelfs zo ver dat hij beweerde dat er beeldmateriaal zou zijn wat een flagrante leugen is. Ik hamerde erop dat degene die stelt moet bewijzen. Dat bewijs is nooit gekomen.

Broedermoord op zijn pijnlijkst.

DENK is een partij die een kwart miljoen stemmers had in 2017 bij de eerste verkiezingen. Die mensen werden niet aangesproken door de baard van Öztürk (10.000 stemmen), maar het verhaal van Kuzu (126.000 stemmen) en Azarkan (60.000 stemmen).”