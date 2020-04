Premier van failliet, maffioos, corrupt, parasiterend Italië vindt Nederland een “obscuur belastingparadijs”

De Italiaanse premier Giuseppe Conte beschuldigt Nederland ervan een “obscuur belastingparadijs” te zijn. Die scheldpartij volgt als wraak voor het feit dat Nederland weigert in te stemmen met de verfoeide, peperdure coronabonds.

Kennelijk is het treurig gesteld met de Bijbelkennis in het zogenaamd katholieke Italië. Als dat anders was geweest, hadden ze de uitdrukking “haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen,” wat beter in hun oren geknoopt. Want Italië – het land waar belastingontduiking zo’n beetje is uitgevonden – spreekt nu Nederland aan op het feit dat wij een “belastingparadijs” zouden zijn. En ook nog eens “obscuur”.

Toe maar, hoor:

“De Italiaanse premier zet Nederland in de beklaagdenbank. In een interview met een Duitse krant vergeleek Giuseppe Conte Nederland met een obscuur belastingparadijs: „Met hun dumpregels bij de Belastingdienst verleggen duizenden internationale concerns hun hoofdkwartier daarheen.” Premier Conte gaf ook collega Rutte een veeg uit de pan. „Ik mag natuurlijk niet invullen hoe hij met zijn burgers praat”, zo begon de Italiaan. „Maar elk land kijkt vaak alleen naar haar voordelen en denkt meer te geven als het zelf ontvangt.””

Nou, stoere jongen. Denk je op deze manier de portemonnee van de Nederlandse belastingbetaler te kunnen plunderen? Door ons de huid vol te kafferen, en die van premier Rutte erbij. Ja, met Rutte is van alles en nog wat mis. Maar hij is wel óns mispunt, dus houd die pizzadraaiende, schevetorenbouwende, maffioze tengels lekker thuis en ga die talloze structurele problemen van Italië eerst eens oplossen voordat je komt miepen over Nederland, Conte.

Of zoals een bekende rechtse twitteraar het uitdrukt: “Conte moet zijn grote vuile muil houden en eens in de spiegel kijken. Zijn eigen land ontduikt elk jaar voor 100 mrd aan belasting!”

Niets meer op af te dingen.