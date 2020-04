PVV boos vanwege aanstaand moskeegetoeter in Almere: ‘Allah Akbar-gejammer binnenkort door de wijken!’

In Almere vindt vanavond wellicht een extra raadsvergadering plaats. De PVV wil graag dat de gemeenteraad een stokje gaat steken voor plannen van Almeerse moskeeën, die graag via de minaretten een versterkte islamitische gebedsomroep willen laten horen. “Een ongekende islamitische provocatie,” aldus raadslid Toon van Dijk – die samen met de VVD hier graag zo snel mogelijk een einde aan maakt.

In Almere lijken plaatselijke moskeeën de coronacrisis te gebruiken om er snel en ongezien even een besluit door te jassen om de inwoners van de stad in Flevoland lastig te vallen met versterkte gebedsoproepen. En – suprise, surprise! – de PVV is daar mordicus tegen.

De PVV drukt zich daarom weer erg des PVV’s uit, met teksten als “Allah Akbar-gejammer“:

“De PVV heeft met afschuw kennis genomen van het bericht dat het allah akbar gejammer binnenkort versterkt door Almeerse wijken en buurten zal klinken. “Een ongekende islamitische provocatie. Steeds meer drukt de islam zo zijn stempel op onze Nederlandse samenleving. De islam heeft tot doel over de hele wereld te heersen en in Almere schiet het zo hard op”.”

Desalniettemin kan niet ontzegd worden dat ze een punt hebben. Vrijheid van godsdienst is één ding, maar dat die vrijheid zo absoluut mag worden verstaan dat je geluidsoverlast voor anderen gaat veroorzaken? Dát is natuurlijk wel een beetje teveel van het goede. Terecht dat de oppositiepartij het er dan ook zo snel mogelijk over wil hebben in de gemeenteraad. De VVD is het er in ieder geval mee eens, nu de andere partijen nog!