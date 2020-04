Rutte treuzelt met afbouw corona-lockdown! IC-eindbaas Gommers: ‘Scholen kunnen nú al open, wacht niet tot 11 mei!’

Diederik Gommers, u weet wel: de belangrijkste man van de intensive cares van Nederland, heeft wat opmerkelijke teksten voor het kabinet. Die moeten Nederlanders niet “als kinderen” behandelen en het land gaan ontgrendelen. Sterker nog: de scholen hadden best per vandaag open gekund. We hoeven niet te wachten tot 11 mei.

Je weet dat Rutte ons land door een diepere crisis dan noodzakelijk laat gaan als zelfs het hoofd van de intensive care-units in heel Nederland voorzichtig begint te opperen dat maatregelen om het land te ontgrendelen wel wat eerder kunnen onthouden.

Herinneren we ons Diederik Gommers nog? De man aan wiens lippen bestuurders hingen toen de Nederlandse IC’s overvol dreigden te raken. Maar nu hij beter nieuws brengt over het coronavirus, geeft het kabinet ineens niet thuis en is hij maar een arts met een mening of iets dergelijks.

In ieder geval meldt Gommers in een interview met het AD:

Uw collega, bestuursvoorzitter Ernst Kuipers, zei zelfs dat meer versoepelingen eerder mogelijk zijn.

,,We hadden het er net nog even over. Kijk: het gaat over de timing. Wij gaan er niet over wat wanneer weer mag. Het enige dat we weten is: er zitten drie weken tussen een actie en de mogelijke gevolgen in ziekenhuizen. Als scholen dus 11 mei opengaan, zie je daar pas eind mei de effecten van, àls het al leidt tot extra ziekenhuisopnames. Dan heeft een nieuw versoepelingsbesluit op 20 mei dus niet zoveel zin. Je weet op dat moment namelijk nog niet echt wat het voor het virus betekend heeft dat scholen open gingen. Een versoepeling had wel nù gekund, een van deze dagen. Zodat je over drie weken ziet wat er gebeurt, en het schoolbesluit bijvoorbeeld nog kunt heroverwegen.”

Gommers zegt er ook nog achteraan: “Ik vind: behandel de Nederlander niet als kind.”

Tijd dus om Nederland langzaam weer te ontsluiten. En dan dus niet op het tempo van een slak. We kunnen het aan!