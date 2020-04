Sneu: pietenpester Jerry Afriyie wil corona-lockdown verlengen tot 6 december en zo Sinterklaas verzieken: ‘Wens!’

De nationale tegenstander van Zwarte Piet – Jerry Afriyie – wil graag dat Mark Rutte zijn ‘intelligente lockdown’ tot en met 6 december verlengt. Op die manier kan het Sinterklaasfeest vernaggeld worden. Dat is kennelijk noodzakelijk, want “Zwarte piet is racisme,” zo beweert hij.

Die arme Jerry Afriyie. Was hij al jaren bezig met Nederland te overtuigen van zijn idee dat het écht probleem van ons land een kinderfiguur uit Spanje is, komt er ineens vanuit China zo’n écht kwade genie ons land totaal op z’n kop zetten. Ik heb het natuurlijk over het coronavirus – de ziekte die ons land nu al maanden in een ijzeren wurggreep houdt.

Wat de misantroop Jerry Afriyie betreft mag dat ook gerust nog wel een paar maanden duren, totdat echt de hele Nederlandse economie verwoest is en in brokstukjes op de grond ligt. Wat kan het Jerry ook bommen? Hij verdient z’n geld met subsidie voor z’n dichterlijke kunsten. En dan is er nog een prettige bijvangst voor ome Jer: dan wordt het Sinterklaasfeest, inclusief Zwarte Piet, ook geschrapt. Precies wat de Sintergrinch al jaren wil. Op Twitter beweert hij:

“Kunnen wij de Mark Rutte-Lockdown verlengen tot 6 december? Als we toch bezig zijn? #WishfulThinking #zwartepietisracisme”

Daarop kan natuurlijk maar één reactie gegeven worden: ach Jerry, wat laat je je weer kennen. Wat intens sneu dat je kinderen hun feestje niet gunt, maar wat ronduit onbeschoft dat je honderdduizenden mensen werkloos wenst alleen maar om je trieste culture wars-puntje te maken. Hopelijk ben je heel trots op jezelf. Want de rest van Nederland vind je nogal een sippe pannenkoek.