Sneue bobo’s willen onschuldige kinderen de dupe maken van coronacrisis: zomervakantie inkorten

Alsof het coronavirus nog niet vervelend genoeg is, heeft een stel pennenkluivende onderwijsadviseurs verzonnen dat kinderen nog een keertje éxtra gestraft moeten worden. Als het aan deze weinig invoelende types ligt, gaan we de zomervakantie van kinderen afpakken.

Kinderen hebben misschien nog wel meer te lijden onder de coronacrisis dan volwassenen. Zonder dat ze het echt snappen mogen ze niet meer normaal buiten spelen, zien ze hun vriendjes (bijna) niet meer en al hun hobbies zijn voorlopig gecancelled.

Alsof die maatschappelijke marteling van de toekomstige generatie nog niet gruwelijk genoeg was, zijn er nu een stel onderwijsflippo’s die denken dat het een goed idee is om ook nog te klooien met hun zomervakantie:

“Een kortere zomervakantie, of langer naar school in het volgende jaar. De meeste leerlingen zullen er niet op zitten te wachten, maar het gaat mogelijk toch echt gebeuren. De onderwijsraad adviseert dit namelijk aan het kabinet, om de achterstand weg te werken die leerlingen mogelijk op dit moment oplopen door de coronacrisis.”

Het is echt een vorm van magisch denken om te doen alsof we alle schade van de coronacrisis gewoon kunnen inhalen en er dan niets meer aan de hand is. Kinderen zich tien slagen in de rondte laten werken om alle door de corona uit de band gesprongen plooien weer glad te strijken, valt daar ook onder. Lutsers.