Sylvana Simons: ‘Uitbraak corona legt ware aard van onze samenleving bloot: schofferend, beschamend, onmenselijk!’

De coronacrisis is geen tijd van politieke saamhorigheid. Althans, niet voor Sylvana Simons. Zij vindt dat door de virus de “ware aard” van de Nederlandse samenleving is komen bovendrijven. En die laat ze door haar partij in keiharde, grievende oordelen formuleren.

In een artikel op de website van haar partij haalt BIJ1-partijleider Sylvana Simons vandaag vernietigend uit naar de Nederlandse samenleving. Die laat nu het coronavirus in alle twaalf provincies de boel op stelten zet zich van z’n lelijkste kant zien. De “ware aard” komt bovendrijven, vindt Sylvana:

“De uitbraak van dit virus brengt namelijk de ware aard van onze samenleving naar voren en legt enorm veel problemen bloot. Zo gaat het niet langer.”

Vreemd genoeg legt Sylvana Simons in het bericht zelf niet uit hoe die “ware aard” van de Nederlandse samenleving er dan zou uitzien. Maar als we even later worden doorverwezen naar andere schrijfsels die BIJ1 afleverde in deze coronatijden, wordt het snel duidelijk.

Allereerst wordt Nederland verweten “schofferend” en “beschamend” te werk zijn gegaan door te weigeren landen als Italië aan een permanent geldinfuus te leggen:

“Zuidelijke lidstaten worden in de steek gelaten en dat is niet voor het eerst: zowel tijdens de laatste financiële crisis als de vluchtelingencrisis werden zij grotendeels aan hun lot overgelaten en kregen zij de hardste klappen. Minister Hoekstra (Financiën) gaf later aan niet empathisch genoeg te zijn geweest in de richting van zuid-Europa, maar kwam niet terug op het genomen besluit om het noodfonds niet in te willen zetten voor noodmaatregelen. Wel gaf hij aan dat het kabinet enkele honderden miljoenen tot maximaal een miljard euro wil bijdragen aan een nieuw Europees coronafonds, waar lidstaten op vrijwillige basis aan kunnen doneren. Schofferend en beschamend in vergelijking met het voorgestelde plan om de Europese noodfondsen beschikbaar te stellen.”

Ook zou ons land “onmenselijk” beleid jegens vluchtelingen voeren naar aanleiding van de coronacrisis:

“Het is een gang van zaken die de onmenselijke prioriteiten van ons asielbeleid nogmaals blootlegt. Het feit dat dergelijke besluiten worden genomen en rechten worden ontnomen, zonder dat er überhaupt eerst is nagedacht over alternatieven, spreekt boekdelen over de houding van onze regering in de richting van vluchtelingen. Een extra pijnlijke bevestiging, nadat eerder deze maand al bekend werd dat vluchtelingen in de meest verschrikkelijke toestanden terecht kwamen toen zij probeerden de E.U. te betreden via Griekenland.”

En tenslotte zijn we met z’n allen weer een stelletje vuile kolonisten, omdat Nederland het waagt om hulp te verlenen aan de overzeese gebieden van het Koninkrijk:

“Nogmaals een gerichte klap voor de autonomie van de landen, die sinds de brute kolonisatie überhaupt nog nooit op fatsoenlijke, volwaardige ondersteuning hebben kunnen rekenen vanuit de Nederlandse staat.”

U snapt: we zijn echt heel erg slecht met z’n allen. En nu het coronavirus huishoudt zijn we er alleen nog maar slechter op geworden!