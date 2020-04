Sylvana Simons wil af van anti-feministische woorden ‘popje’, ‘meisje’ en ‘schatje’ wegens seksisme

De lijst met woorden die je in de hedendaagse inclusieve en intersectioneel-feministische samenleving niet meer zou mogen bezigen wordt steeds een beetje langer. Sylvana Simons voegt er deze week nog eens drie begrippen aan toe: popje, meisje en schatje. Allemaal neerbuigende teksten van mannen die niet weten wat seksisme is, vindt de BIJ1-leider.

Het wordt tijd dat mannen bepaalde woorden richting vrouwen niet meer gaan gebruiken. Dat heeft Sylvana Simons betoogd op Twitter, nadat zij een andere vrouw een hart onder de riem stak omdat zij mannen die haar komen uitleggen wat seksisme zou zijn beu is.

Toen een zelfbenoemde ‘feminist gepassioneerd voor de kleur geel’ vroeg “Waarom weten mannen altijd zoveel beter wat seksisme is en wat niet, en welke grap wel moet kunnen en welke niet? Komt dat weer doordat ik maar van die kleine vrouwenhersentjes heb, of zo?“, antwoordde de BIJ1-partijleider op de volgende manier:

“De vraag stellen is ‘m beantwoorden. Schatje. Meisje. Of popje. In ieder geval… -je!”