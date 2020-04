Sylvana Simons ziet in coronacrisis kans op verarming: ‘We zouden beter af zijn met 30% minder!’

BIJ1-partijleider Sylvana Simons roept de hele wereld op de broekriem alvast aan te halen. We zouden met z’n allen beter af zijn als onze economieën maar liefst 30% zouden slinken, aldus het raadslid. En om dat te bereiken moeten we “de huidige politieke krachten uitschakelen.”

De Nederlandse economie krijgt in deze coronacrisis rake klappen. Econoom Frits Bosch rekende het vanochtend alvast voor op deze website: het begrotingstekort loopt fors op, de werkloosheid neemt een vlucht en de economie krimpt met zo’n 10%. Zijn conclusie? We moeten de boel nú weer opengooien, anders zijn de gevolgen niet te overzien.

Iemand die zich echter niet zo’n zorgen maakt, is het Amsterdamse BIJ1-raadslid Sylvana Simons. Zij denkt dat de wereld zelfs “beter af” is als ons bruto binnenlands product (bbp) met maar liefst 30% daalt. Die wijsheid baseert ze op een tweet van de erkende twittereconoom @existentialcoms. Wie kent hem niet?! Hij beweert:

“Iedereen is zo geobsedeerd met “de economie” dat ze zich niet realiseren dat als productie en consumptie beiden gezamenlijk dalen, het prima is. We hoeven niet eindeloos de productie op te voeren. Alleen de kapitalisten en banken hebben dat nodig. De mensheid kan het prima rooien met 30% minder bbp.”

Sylvana doet daar nog een schepje bovenop: “We zouden niet alleen prima rooien, we zouden zelfs beter af zijn” En hoe we zover kunnen komen? Nou, simpel! Even de gehele politieke en maatschappelijke orde opschudden, een klusje van niets: “de huidige politieke krachten uitschakelen.” Simpel zat, toch?