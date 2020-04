Sylvana’s BIJ1 ziet in islamitische hongermaand Ramadan “tijd van bezinning voor ons allemaal”

Alhoewel alleen – sommige – islamitische Nederlanders meedoen met het jaarlijkse islamitische zelfkastijdingsevenement ramadan, ziet BIJ1 – de partij van Sylvana Simons – er een “kans om met elkaar te zoeken naar nieuwe vormen van verbinding” in. En niet alleen voor moslims, maar voor álle Nederlanders.

Terwijl heel Nederland gebukt gaat onder de corona-lockdown en daar nog dagelijks hinder van ondervindt, gaat een hele groep Nederlanders dezer dagen beginnen met een geheel nieuwe vorm van zichzelf pesten. Jawel: de Ramadan gaat weer beginnen. De jaarlijkse maand waarin moslims overdag niets eten, zich na zonsondergang volproppen en zichzelf dan wijs maken dat ze er betere mensen van worden.

Ik weet het: religieus gezwets. Van vasten is nog nooit iemand een beter mens geworden, laat staan een betere moslim. Het is zo ongeveer de definitie van nodeloos lijden. Maar goed: dat is waar religie in de kern nu eenmaal om draait: afzien om het afzien. Wie dat wil, moet dat vooral doen. Your funeral, zoals we dat in goed Hollands zeggen.

Maar ga toch een eind heen met je zalvende gezwets dat een maandje Ramadan voor heel Nederland louterend werkt. Want dat is wel wat BIJ1, Sylvana Simons’ politieke partij, vandaag beweert:

“Ook zal het een tijd van bezinning worden voor ons allemaal. We moeten wennen aan de 1,5 meter samenleving. Deze opgelegde pauze biedt een kans om met elkaar te zoeken naar nieuwe vormen van verbinding. Het biedt de kans voor interne reflectie op het eigen zijn en hoe we met elkaar samenleven. Een samenleving op basis van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit.”

Zeg gekke lui: we hebben al een economische crisis en een gezondheidscrisis, we hoeven er geen zelfverkozen voedselcrisis bij. Laat dat hongerfestijn maar over aan mensen die geloven in zo’n knettergek luchtspook met z’n bebaarde vriendje, oké?

Lang niet alle moslims in Nederland doen overigens mee aan Ramadan. En vele moslims die dat wel doen, zijn er niet oprecht in. De Rotterdamse freelancejournalist Rachid Benhammou heeft zelf gezien hoe hele volksstammen een loopje nemen met de rigide regels van de islamitische vastenmaand. Hij is benieuwd hoe het dit jaar zal gaan, met de coronacrisis: “Ik vraag me af hoe al die mensen het dit jaar gaan doen met stiekem eten. Men was het gewend om op school, werk of op straat te zondigen, uit het zicht van ouders, familie of buren,” aldus Benhammou: “Maar nu zit iedereen thuis. Hoe dan?”