Theo Hiddema reageert sarcastisch op Zembla-klucht Baudet: ‘Naar de waarheid der dingen hoeft niemand meer op zoek!’

FVD-Kamerlid Theo Hiddema heeft ook van zich laten horen na de rel die BNNVARA-programma Zembla ontketende over Thierry Baudets vermeende status als schaakstuk van de Russen. De tweede man van Forum pakt journalisten aan die de tv-docu al te positief omschrijven, onder wie Tom-Jan Meeus van het NRC Handelsblad.

Zelfs veel journalisten die bij mainstreamplatformen werken, moesten het toegeven: de anti-Baudetdocu die Zembla gisteren uitzond had weinig om het lijf. Ook experts die door het programma waren opgetrommeld benadrukten al dat hard bewijs ontbrak. Kortom: de NPO is veel te hard van stapel gelopen met deze documentaire.

Toch was er één journalist die in zijn nopjes was met het werk dat de erfopvolgers van Marcel van Dam verricht hadden bij zijn geliefde VARA-omroep. En die man was Tom-Jan Meeus. De NRC-columnist negeerde alle negatieve recensies en liet zich ronduit lovend uit over “Baudet en het Kremlin”. Meeus:

“Uitstekende Zembla over de pro-Russische connecties van Baudet.”

Die opmerking schoot in het verkeerde keelgat bij Theo Hiddema, de tweede man van Forum voor Democratie. Want als de eminence grise van FVD ergens een hekel aan heeft, dan zijn het wel zelfgenoegzame journalisten. En dus voorzag Hiddema die tweet van een gepeperde reactie:

“Tom-Jan is content. Dat lucht op, naar de waarheid der dingen hoeft dan niemand meer op zoek.”

Zo. Daar mag de NRC Handelsblad-columnist dit weekend nog even op nakauwen!