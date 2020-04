Thierry Baudet: ‘Coronacrisis toont belang natiestaat, laat Nederlandse miljarden niet naar Zuid-Europa vloeien!’

FVD-leider Thierry Baudet ziet helemaal niets in pogingen van Duitsland om de coronacrisis te gebruiken om de EU te versterken. Het virus toont volgens de Nederlandse oppositieleider juist aan dat de soevereine natiestaat een “enorm belang” heeft. Geen Nederlandse miljarden naar Zuid-Europa, dus, vindt Baudet.

Twee Duitse ministers plaatsten vandaag in Zuid-Europese kwaliteitskranten een opinie-artikel waarin werd betoogd dat het tijd is om de Brusselse geldkranen open te draaien voor landen als Italië, Portugal en Griekenland. “We stellen voor dat het landen in de eurozone wordt toegestaan om ESM-geld te gebruiken om het coronavirus te bestrijden. We hebben geen trojka, inspecteurs en een hervormingsprogramma dat geschreven is door de Europese Commissie nodig,” aldus de door Merkel aangestelde bewindslieden: “Wat we nodig hebben is snelle en gerichte hulp.”

Thierry Baudet (FVD) ziet helemaal niets in die aanpak, die hij beschouwt als een versterking van de EU in een tijd waarin juist wordt aangetoond dat het tegenovergestelde effectiever is. Hij zegt:

“Duitsland wil met coronacrisis “de EU versterken”. De verkeerde richting! Coronacrisis toont enorme belang natiestaat aan. Nederlandse miljarden mogen tijdens economische crisis niet via ESM naar Zuid-Europa vloeien. Kabinet, sta dit nooit toe!”

In de tweet zet Baudet het punt niet verder uiteen, maar vermoedelijk doelt de FVD-voorman op het feit dat nationale overheden nu worden gedwongen om de reactie op het virus te coördineren. Ze moeten behalve hoofdrolspeler in de crisis zijn, ook maatregelen nemen die niet in internationaal verband kunnen worden afgesproken. Zoals het sluiten van grenzen, en het instellen van strafwetgeving voor wie coronamaatregelen negeert. Ook moet ieder nationale regering afzonderlijk kijken welk type beleid het beste past bij de grootte van de uitbraak in ieder getroffen land.

Of het kabinet bereid is te luisteren naar het argument van Baudet, of toch liever Duitsland volgt in het overmaken van kostbare sommen belastinggeld, valt nog te bezien.