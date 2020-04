Thierry Baudet erg “teleurgesteld” in coalitie wegens blokkeren debat over mondkapjes: ‘Volstrekt onnodig!’

De Tweede Kamer keert niet terug van reces om het tekort aan mondkapjes in Nederland te bespreken, zo maakte FVD-leider Thierry Baudet bekend. Zijn initiatief om een Kamerdebat te houden over de kwestie is door zijn collega’s in de regeringscoalitie geblokkeerd.

FVD-voorman Thierry Baudet laat weten erg teleurgesteld te zijn in de regeringscoalitie rondom premier Rutte. Niet alleen heeft zijn beleid er voor gezorgd dat er een “volstrekt onnodig” tekort aan mondkapjes in Nederland heerst, maar ook blokkeren VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een Kamerdebat om deze miskleun van de minister-president en zijn naasten te bespreken. Dat is de uitkomst van een e-mailberaad dat de fractievoorzitters in de Tweede Kamer hebben gehouden.

Enkele partijen wilden wél debatteren over de zeer geringe voorraad mondkapjes in Nederland: PVV, SP, PvdA, 50PLUS en de twee afgesplitste leden Van Kooten-Arissen en Van Haga. Coalitiepartijen, maar ook partijen als GroenLinks en de SGP, hebben niet eens gereageerd – laat staan een positieve reactie achtergelaten.

“Er is onvoldoende steun voor het verzoek,” moet het presidium van de Kamer dan ook vaststellen, en dat kan rekenen op een afwijzende reactie van initiatiefnemer Baudet: “Geen debat deze week over het – volstrekt onnodige – tekort aan mondkapjes,” stelt hij: “Coalitie wil niet. Erg teleurstellend.”

De Tweede Kamer kan dus officieel gewoon op vakantie: het reces – dat valt in misschien wel de heftigste crisis in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog – gaat gewoon door en politici hoeven zich niet in Den Haag te melden om sturing te geven aan de bestrijding van het coronavirus. En dus ook voor de mondkapjes komen ze niet terug.