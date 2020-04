Thierry Baudet is laaiend over doordrammen stikstofbeleid in coronacrisis: ‘Obsceen!’

Thierry Baudet is not amused dat het kabinet vandaag bekendmaakte de maatregelen tegen de stikstofuitstoot gewoon door te zetten, ondanks de stikstofcrisis. Er gaat totaal €5 miljard worden uitgegeven, en dat kunnen we ons gewoon niet veroorloven vindt de FVD-voorman: “€5 miljard uitgeven om een niet-bestaand probleem aan te pakken, is obsceen.”

Vandaag maakte het kabinet bekend dat het plan om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen gewoon wordt doorgezet, ondanks dat de coronapandemie nog lang niet ingedamd is. In een reactie aan De Dagelijkse Standaard geeft Thierry Baudet aan dat hij het een regelrecht “obsceen” stuk beleid vindt. De stikstofcrisis is immers “een niet-bestaand probleem,” en de oppositieleider kan er met zijn pet niet bij dat het kabinet maar liefst vijf miljard euro aan belastinggeld wil spenderen om dat varkentje te wassen

“Er is geen stikstofcrisis maar een boekhoudkundige crisis. Dat het kabinet nu zelfs tijdens twee échte crises – namelijk de coronacrisis en een mogelijke economische crisis – €5 miljard wil uitgeven om een niet-bestaand probleem aan te pakken, is obsceen.”

Namens zijn partij kondigt Baudet aan voor een hele andere oplossing te zijn:

“FVD blijft pleiten voor de invoering van het Duitse stikstofmodel, waarmee we deze juridische kwestie direct kunnen oplossen zonder miljarden uit te geven.”

Eerder vandaag sprak ook Geert Wilders zich al in felle bewoordingen uit tegen de zet van het kabinet-Rutte.