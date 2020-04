Thierry Baudet: ‘Nederlanders grootschalig testen kan dus wél, Andorra bestelt ook 150.000 tests!’

Goed nieuws uit Andorra: het Europese dwergstaatje slaagde erin om maar liefsts 150.000 corona-testkits uit Zuid-Korea te bestellen. Nederland moet zo snel mogelijk volgen, vindt FVD’er Thierry Baudet die eerder al een soortgelijke oproep zag stranden.

Telkens wordt verkondigd dat het op grote voet testen van Nederlanders op de aanwezigheid van het coronavirus niet mogelijk is, maar het Zuid-Europese ministaatje Andorra bestelde 150.000 zogeheten antilichaampjeskits, genoeg om de gehele bevolking maar liefst twee maal te testen. Als dat kleine dwergstaatje midden in de Pyreneeën die Spanje en Frankrijk van elkaar scheiden het lukt om zo’n groot aantal testkits in Zuid-Korea te bestellen, zo reageert FVD-voorman Thierry Baudet, dan moet het Nederland ook lukken.

Op Twitter verbaast de fractievoorzitter van Forum voor Democratie zich daarom nog eens over de politieke onwil om in Nederland over te gaan op grootschalig testen van inwoners op de aanwezigheid van het coronavirus:

“Het kan dus wel. Maar onze motie om dit ook in Nederland te doen werd gisteren door de coalitie weggestemd.”

Eerder deze week stelde Baudet namelijk de overige Tweede Kamerleden voor om een representatief deel van de bevolking te testen op het coronavirus. De coalitiepartijen stemden tegen, maar de afvallige VVD’er Wybren van Haga stemde toe: daardoor werd het 75 tegen 75 voor de motie van de FVD-kopman en werd deze niet aangenomen.

De FVD’er wil desalniettemin echt dat Nederland de optie om grootschalig COVID-19 testkits in te slaan serieus neemt. Dus als men het niet wil aannemen van een Engelse sensatiekrant, dan maar van een Duits kwaliteitsmedium. Want zoals Baudet eerder deze week al in zijn motie schreef: “er [is] nog geen informatie voorhanden is over het totale aantal mensen in Nederland dat besmet is met het coronavirus, of al besmet is geweest,” maar dat “dergelijke informatie van grote meerwaarde kan zijn om zo effectief mogelijk beleid te kunnen voeren.” De vraag die blijft hangen: waarom zou Nederland is godsnaam minder effectief beleid willen voeren?