Trieste D66’er Rob Jetten misbruikt coronacrisis om Wilders vliegen af te vangen, maar faalt vervolgens keihard

Niets zo sneu als in tijden van nationale crisis politici die elkaar op basis van hun eigen stokpaardjes proberen de maat te nemen. D66-voorman Rob Jetten deed het toch, die triomfantelijk doch sarcastisch naar Geert Wilders riep dat hij blij was met zijn “Europese solidariteit”. Om vervolgens zelf tegen die Europese solidariteit te stemmen.

Eens met Wilders. Europese solidariteit is een groot goed! https://t.co/SbhmyOH99D — Rob Jetten (@RobJetten) April 1, 2020

PVV-partijleider Geert Wilders vindt dat de dagelijkse cijfers over coronabesmettingen in Nederland schrikbarende aantallen laten zien, en wil dat het kabinet Duitsland vraagt onze last te verlichten: “Het realiseren van voldoende IC-plekken zal een gigantische klus zijn. We moeten voorkomen dat er straks onvoldoende plekken zijn,” vindt de PVV’er: “Minister de Jonge moet de regie pakken om hulp van landen als Duitsland met een overcapaciteit aan IC-plekken te realiseren.” Bij de tweet van de PVV’er werd een video bijgevoegd van Wilders’ bijdrage aan het coronadebat van gisteren.

Rob Jetten, leider van D66, kon het toch niet laten daar even op te reageren en even snel z’n gekunstelde, eurofiele gelijk te halen. Dus begon onze robotische Rob met “Eens met Wilders,” gevolgd door: “Europese solidariteit is een groot goed!”

Nou, leuk hoor, Robbie. Even een nationale crisis misbruiken om een politieke concurrent te kakken te zetten. We hopen van harte dat je trots op jezelf bent.

Alleen, het sloeg helemaal nergens op. Want die debatbijdrage van Wilders waarop Jetten reageerde? Dat was dus gisteren in de Tweede Kamer, waarna er moties werd ingediend. Eén van de moties die werd weggestemd was van de hand van Wilders: over het laten opnemen van Nederlandse patiënten in Duitsland. D66 was één van de tegenstemmers. Dus wat zijn smalende “eens met Wilders” en “Europese solidariteit” nu waard is? Niets, dus. Tenzij hij het kan gebruiken in een opportunistische poging om de PVV’er voor paal te zetten.

Érg volwassen weer, hoor.