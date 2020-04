Tsss! Anti-patriot Rob Jetten verkiest Spanje en Italië boven Nederland: ‘Rutte moet dat onthouden!’

Natuurlijk! D66-voorman Rob Jetten laat weer eens zien waar z’n echte loyaliteit ligt: bij het zonnige Zuid-Europa, dat alleen maar hoeft te knipogen en de volautomatische pinautomaat begint robotisch biljetten van €500 uit te spugen. Nederland? Nederland moet maar eens goed onthouden dat het niks is in vergelijking met de big spenders aan de Middellandse Zee. Aldus Rob Jetten dus, hè.

Heel Spanje en Italië hebben zich er goed kwaad over kunnen maken: een vuilnisman die premier Rutte smeekt om geen Nederlands belastinggeld in het grote Spaans-Italiaanse zwarte gat te werpen. Een redelijke oproep: de pizza- en paëllaknabbelaars hebben al meer dan genoeg van ons gehad door de jaren heen.

Of Rutte voet bij stuk houdt moeten we nog zien, maar één ding liet de premier wel meteen zien: zijn eerste prioriteit is Nederland en de Nederlandse bevolking. Nogmaals: we gaan zien hoe lang dat overeind blijft met de Brusselse wervelstorm die nu op ons land afkomt, maar het is al een heel wat betere reactie dan die zijn coalitiegenoot Rob Jetten via Twitter liet horen.

De D66-voorman is gewoon bereid om zonder enige vorm van onderhandeling ontelbare miljoenen euro’s naar Madrid en Rome op te sturen. Want Rutte mag dan wel zeggen te zullen onthouden wat deze vuilnisophaler zegt, zijn sociaal-liberale evenknie wil dat hij iets anders nog veel méér in zijn oren knijpt:

“Wat mij betreft onthoudt Rutte vooral hoe tienduizenden Nederlandse banen en bedrijven afhankelijk zijn van Spanjaarden en Italianen die onze producten kopen.”

Ah ja, we vallen om als we niet meer kunnen exporteren naar marginale handelspartners als Italië en Spanje. Dan gaan we hier allemaal aan de bedelstaf! Dus geef snel veel geld naar Europa, en doe braaf wat Brussel vraagt. Jetten heeft nog net niet zijn partijgenoot Laurens Jan Brinkhorst laten waarschuwen dat de lichten hier zullen doven, maar duidelijk is zijn boodschap wel: Nederland, dokken maar, en snel een beetje.

Ongelooflijk. Met types als Rob Jetten is onze staatskas in mum van tijd leeg. Alles overgemaakt naar de Spanjaarden en de Italianen…