Tuigmarokkanen outen en rossen massaal homo’s in elkaar: “Verschrikkelijke situatie!”

Het jachtseizoen op homo’s is geopend voor talloze Marokkanen, zo is de uiterst zure conclusie voor wat betreft de toenemende intolerantie voor mensen die verliefd worden op hetzelfde geslacht. Aan de hand van ontmaskeringsacties zijn in Marokko hele razzia’s aan de gang om homo’s te outen, uit hun huis te zetten en zelfs in elkaar te trimmen.

In Marokko worden foto’s van homoseksuele mannen van datingapps gehaald en gebruikt om hen ook in de offline wereld het leven meer dan zuur te maken. Ze worden bij hun bloedverwanten ‘geout’, iets dat potentieel zeer gevaarlijk is omdat in de Marokkaanse op familie-eer gebaseerde cultuur homoseksualiteit allesbehalve geaccepteerd wordt.

Ook leidt deze ‘fijne’ actie tot het massaal mishandelen van mannen en vrouwen in de Marokkaanse LGBT-gemeenschap. Het begon allemaal met zo’n influencer die dacht dat ze een leuk trucje had gevonden:

“Homoseksuele mannen in Marokko worden lastiggevallen en mishandeld doordat online foto’s van hen worden verspreid die afkomstig zijn van chat- en datingapps voor homo’s. Verschillende mensenrechtenorganisaties slaan alarm. Het geweld begon nadat een influencer op social media haar Marokkaanse volgers had gevraagd nep-profielen aan te maken op de datingapps, meldt de Britse omroep BBC. Zo wilde ze hen laten zien dat homoseksualiteit in Marokko veel voorkomt.”

Datingapps doen wat ze kunnen en verwijderen zoveel mogelijk nepprofielen. Maar voor iedereen die al tegen zijn zin geout en mishandeld is, komen die maatregelen te laat. Fijne jongens, dus, die Marokkaanse potenrammers.