Typisch! Ikea opent weer de deuren en Nederlanders staan massaal in de rij

Ikea besloot om haar winkels weer te openen in Nederland, en ondanks het slechte weer ging Nederland massaal de tocht maken naar hun lokale Ikea. Anderhalvemetersamenleving? Daar hadden de meeste bezoekers nog nooit van gehoord. Op verschillende beelden lijkt het net alsof het Black Friday was.



We zitten nog steeds in een ‘intelligente lockdown’, en tot nu toe gaat het aardig goed wat betreft het binnen blijven. Zelfs tijdens Pasen en Koningsdag hielden de meeste mensen zich keurig aan de opgelegde regels. Maar toen men hoorden dat de Ikea vandaag weer haar deuren zou openen besloot ineens half Nederland om maling te hebben aan de anderhalvemetersamenleving.

Uitvaart: max. 30 personen. IKEA: max. 600 personen + een wachtrij waar je U tegen zegt. Begrijp jij het nog? #COVIDー19 pic.twitter.com/TETk1yeL6i — vitchel (@Vitchelvenroy) April 28, 2020

Als er de komende 2-4 weken een stijging #Corona dan zou ik als #RIVM even vragen of patiënten bij de #Ikea zijn geweest. pic.twitter.com/e9d7v8QEyb — Caroline Aafjes-van Aalst (@aaaa70caro) April 28, 2020

Het is vooral grappig om te zien dat een heropening van de Ikea voor veel mensen de trigger is om zich weer massaal in het openbaar te begeven. De medewerkers van Ikea hadden hun handen vol aan al die klanten, die zoals we inmiddels weten, die de anderhalvemeter-regels zeker niet altijd keurig opvolgden.

Tijdens feestdagen bleven de meeste mensen gelukkig gewoon braaf thuis, maar de heropening van hun lokale Ikea filiaal konden ze niet weerstaan. Online bestellen was ook een optie geweest, maar daar dachten de meeste mensen waarschijnlijk niet.

De verveling van een ‘lockdown’ gaat ook meespelen. Binnenkort opent een bedrijf zoals de Bijenkorf ook weer haar filialen, dit zal ook voor flink wat ophef zorgen. Mensen zullen namelijk massaal toestromen om een moment van afleiding te ervaren.