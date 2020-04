Uh-oh: code rood voor Frans Timmermans! Hij is extra vatbaar voor het coronavirus

Frans Timmermans, de milieudwerg van de Europese Commissie, mag wel goed onderduiken dezer dagen. Hij valt namelijk precies in de risicogroep voor het coronavirus, zo hebben wetenschappers ontdekt.

Het zit Frans Timmermans ook niet mee, hè? Eerst wordt hij geen voorzitter van de Europese Commissie, daarna krijgt hij een takenpakket dat heel actueel lijkt (klimaatverandering) maar dat inmiddels door de actualiteit – hallo coronacrisis! – is ingehaald. En nu? Nu lijkt Frans Timmermans zich met zijn toch al redelijk gevorderde leeftijd en uiterlijke kenmerken precies in de risicogroep van het coronacrisis te vallen.

En nee, dit is niet eens fat shaming, alhoewel er een relatie bestaat tussen heftige symptomen van COVID19 en overgewicht. Nee, dit gaat over Timmermans’ blote schedel en Kerstman-achtige baard. We lezen:

“De overmatige activiteit van mannelijke hormonen, die onder anderen een volle baard of behaarde borst maar ook haaruitval en acné veroorzaken, maken mannen namelijk kwetsbaarder voor het coronavirus. „Dit komt omdat als het virus een cel binnendringt, de eerste stap een ‘beet’ is van een protease-enzym dat alleen wordt vervaardigd door androgene hormonen”, legt onderzoeker Carlos Wambier uit op Science.nl. „De infectie veroorzaakt door het coronavirus lijkt te worden gesteund door androgenen als testosteron.””

Reden tot zorgen, dus, in huize-Timmermans. Maar de realiteit is daar nog niet helemaal ingedaald, getuige zijn twitteraccount. Daar staat de PvdA’er te orakelen over het ‘enorme potentieel van windenergie‘ alsof er niets aan de hand is.