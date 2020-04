Up yours, Italy! Peperdure eurobonds de hele nacht geblokkeerd door Hoekstra: ‘Nederland was, is en blijft tegen!’

In Italië kunnen ze vandaag weer traantjes verzengen. Er komen geen eurobonds, en Nederland gaat niet garant staan voor de gigantische schuldenberg die de Italianen hebben aangericht. Minister Hoekstra hield de hele nacht z’n poot stijf en Italië staat nu met lege handen.

Italië heeft de afgelopen dagen een gigantische PR-campagne gevoerd om Nederland te beschadigen. Ons land zou egoïstisch zijn door niet plotsklaps akkoord te gaan met zogeheten ‘eurobonds’, het idee dat ons land garant moet gaan staan voor het roekeloze leengedrag van Italiaanse regeringen. De Europen ministers van financiën kwamen vannacht bijeen, en… Nederland heeft voorlopig gewonnen:

Tegen 8 uur in de ochtend werd het na een lange nacht van onderhandelen duidelijk: de Eurogroep gaat er vooralsnog niet uitkomen. De ministers was door de EU-leiders gevraagd met plannen te komen om de gevolgen van de coronacrisis in te dammen, maar ideologische verschillen tussen noord en zuid (en vooral tussen Nederland en Italië) bleken een te grote blokkade te vormen. Besloten is dat er morgen verder zal worden vergaderd.”

En zoals Hoekstra persoonlijk ook zegt:

NL was, is en blijft tegen #Eurobonds, omdat we daarmee risico’s in Europa vergroten ipv verkleinen. Behalve onverstandig is het ook niet redelijk; NL zou in dat geval voor de schulden die anderen maken garant moeten staan. De meerderheid van de eurozonelanden steunt deze lijn.

— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) April 8, 2020