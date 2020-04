Van sokkel gewaaide VARA-cabaretier Erik van Muiswinkel: ‘Geef geen zuurstof aan Thierry Baudet en Robert Jensen!’

Cabaretier Erik van Muiswinkel meent dat we de zuurstof moeten afpakken van mensen als Thierry Baudet en Robert Jensen. “Spot en satire staan machteloos,” meent de voormalige BNNVARA-medewerker: “Ze moeten vol bestreden worden.” Door hun zuurstof af te pakken.

Op Twitter maakt PvdA-lid Erik van Muiswinkel (bewijs) van zijn hart geen moordkuil. Hij vindt dat Nederland moet ingrijpen in de zuurstoftoevoer van Forum voor Democratie-oprichter Thierry Baudet en YouTube-babbelaar Robert Jensen. Anders vreest hij voor Breivik-achtige toestanden, zo laat hij via Twitter weten:

“Jensen begint een gevaarlijke jongen te worden. De potentiële Breiviks in dit gistende Europa zullen naar ‘m luisteren. Net als bij Thierry Baudet staan spot en satire machteloos. Ze moeten vol bestreden worden. En ja: Pim! 🙄 Ik zal er meteen, helaas bitter nodig, aan toevoegen dat niemand een vinger naar Thierry Baudet en Jensen mag uitsteken, dat ze zonder bewaking over straat horen te gaan, hun honden mogen fluiten, hun samenzweringstheorieën mogen uitventen, hun pornofimpjes mogen verspreiden… maar niét zonder onvermoeibaar, consequent snoeihard te worden aangesproken op hun levensgevaarlijke bullshit over de EU, gezondheid, vluchtelingen, Soros, omvolking, cultureel marxisme en ga die bruine boodschappenlijst maar af. Geef ze geen zuurstof door om ze te lachen.”

Overigens moet één punt met kracht gemaakt worden: Van Muiswinkel zegt het wellicht wat bot met dat ‘geen zuurstof’ en trekt ook Thierry Baudet – die zich van Jensen heeft gedistantieerd – onnodig mee in z’n rant, maar dat Robert Jensen zich ontwikkelt tot de Nederlandse Alex Jones én daarbij torenhoge kijkcijfers weet te trekken, is wel degelijk een groot punt van zorg.

Niet alleen omdat Jensens nieuwe succes met batshit crazy aangeeft dat er in dit land een grote markt is voor zijn hersenloze geraaskal over Soros-complotten achter COVID19, maar ook omdat – mocht er in dit land een extreem-rechtse aanslag plaatsvinden – er een grote kans is dat de dader later in het politieverhoor vertelt te zijn geïnspireerd door het opruiende complottenbraaksel van Jensen.