Video! Baudet: Kabinet, stop coronacrisis te misbruiken om controversiële achterkamerbesluiten door te drammen!

FVD-voorman Thierry Baudet is het niet eens met de wijze waarop de kabinet de coronacrisis momenteel gebruikt om er een aantal zeer omstreden besluiten door te jassen, van de vliegtaks tot het uitgeven van €200 miljard voor het gasverbod voor woning. Stop daarmee en wacht tot na de crisis, aldus Baudet.

In deze crisis staat het landsbelang voorop. Maar waarom gebruikt het kabinet deze periode van beperkte parlementaire controle om omstreden besluiten door te voeren die niets met corona te maken hebben? Dit is geen tijd voor partijpolitiek, nu moeten we het samen doen! pic.twitter.com/YVFDKJpMsK — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) March 31, 2020

Tweede Kamerlid Thierry Baudet (FVD) is niet te spreken over de wijze waarop het kabinet momenteel de coronacrisis misbruikt er allerlei – in zijn ogen – dubieuze maatregelen doorheen te rammen. De FVD’er steunt maatregelen kabinet om de crisis “zo snel mogelijk onder controle te krijgen” en roemt zijn eigen “constructieve houding,” maar waarschuwt Rutte dat hij die insteek niet moet misbruiken.

Dat gebeurt wel, zegt de parlementariër: toch is de premier bezig “in de achterkamertjes er allerlei controversiële besluiten door te drukken die niet te maken hebben met corona.” Baudet somt op: de vliegtaks, de opening van de luchthaven Lelystad, tweehonderd miljard euro inboeken voor gasvrij maken van woningen – geld dat beter naar zorg, zzp’ers en mkb’ers kan gaan, aldus Baudet. En als klapper op de vuurpijl ook nog eens de EU-toetredingsonderhandelingen voor Balkanlanden Albanië en Noord-Macedonië, zeer corrupte landen die nooit mogen aanhaken bij de Unie.

Wat er dan wel moet gebeuren? Al deze maatregelen moeten controversieel worden verklaard, en uitgesteld tot wanneer de Tweede Kamer weer op een normale manier bijeen is – als er ook andere zaken dan alleen het coronavirus besproken kunnen worden.

“Dát past onze democratie,” zo besluit Baudet.